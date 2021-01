Beerschot en AA Gent hebben zondag in de vooruitgeschoven dertigste speeldag in de Jupiler Pro League op het Kiel 1-1 gelijk gespeeld.

In een evenwichtig wedstrijdbegin was het vooral de thuisploeg die aanspraak maakte op de openingstreffer. Al vroeg ging de bal op de stip na een overtreding op Raphael Holzhauser, maar de Oostenrijker miste oog in oog met Gent-doelman Sinan Bolat. Halverwege de eerste helft was het dan toch raak voor de thuisploeg: in een rommelige fase voor het Gentse doel vond Abdoulie Sanyang de vrijstaande Ismaila Coulibaly, die kalm afwerkte: 1-0.

Niet veel later had Laurent Depoitre aan de overzijde de gelijkmaker aan de voet, maar de voormalige Rode Duivel vond doelman Mike Vanhamel op zijn weg. De gelijkmaker kwam er voor de pauze toch nog: met de rust in zicht beging Frédéric Frans handspel in de zestien, Sven Kums faalde niet van op de stip (1-1).

De 1-1 ruststand betekende meteen ook de eindstand in het olympisch stadion van Beerschot. Na de pauze kwam Gent nog het dichtst bij de zege, maar het doelpunt van Osman Bukari werd op aangeven van de videoref terecht afgekeurd wegens buitenspel. Even voordien had Vanhamel met een uitstekende ingreep Bukari ook al van een doelpunt gehouden.

Beerschot pakt zo na een nul op twaalf eindelijk nog eens punt. Dat was al van 29 november en de 2-3 zege op KV Mechelen geleden. In de stand staan ze met 29 punten op een met OHL en KV Kortrijk gedeelde zesde plaats, op drie punten van de vierde stek van Anderlecht. Omdat nummer vijf Antwerp eerder op zondag tegen een stevige 3-0 nederlaag aanliep in Mechelen, kan paars-wit zondagavond op bezoek bij Oud-Heverlee Leuven een uitstekende zaak doen in de strijd om Play-off I.

Voor de Gentenaars, die onder Hein Vanhaezebrouck met een negen op negen gestart waren maar meteen daarnaa het jaar afsloten met een nederlaag tegen Kortrijk, belooft de race richting POI bijzonder lastig te worden. De Buffalo's komen met 26 punten voorlopig niet verder dan de elfde plaats.

Zondagavond (20u45) gaat landskampioen en competitieleider Club Brugge nog op bezoek bij STVV, de dertigste speeldag wordt maandagavond afgesloten met het duel tussen het geplaagde Standard en Waasland-Beveren, de op twee na laatste in de stand.

In een evenwichtig wedstrijdbegin was het vooral de thuisploeg die aanspraak maakte op de openingstreffer. Al vroeg ging de bal op de stip na een overtreding op Raphael Holzhauser, maar de Oostenrijker miste oog in oog met Gent-doelman Sinan Bolat. Halverwege de eerste helft was het dan toch raak voor de thuisploeg: in een rommelige fase voor het Gentse doel vond Abdoulie Sanyang de vrijstaande Ismaila Coulibaly, die kalm afwerkte: 1-0. Niet veel later had Laurent Depoitre aan de overzijde de gelijkmaker aan de voet, maar de voormalige Rode Duivel vond doelman Mike Vanhamel op zijn weg. De gelijkmaker kwam er voor de pauze toch nog: met de rust in zicht beging Frédéric Frans handspel in de zestien, Sven Kums faalde niet van op de stip (1-1).De 1-1 ruststand betekende meteen ook de eindstand in het olympisch stadion van Beerschot. Na de pauze kwam Gent nog het dichtst bij de zege, maar het doelpunt van Osman Bukari werd op aangeven van de videoref terecht afgekeurd wegens buitenspel. Even voordien had Vanhamel met een uitstekende ingreep Bukari ook al van een doelpunt gehouden. Beerschot pakt zo na een nul op twaalf eindelijk nog eens punt. Dat was al van 29 november en de 2-3 zege op KV Mechelen geleden. In de stand staan ze met 29 punten op een met OHL en KV Kortrijk gedeelde zesde plaats, op drie punten van de vierde stek van Anderlecht. Omdat nummer vijf Antwerp eerder op zondag tegen een stevige 3-0 nederlaag aanliep in Mechelen, kan paars-wit zondagavond op bezoek bij Oud-Heverlee Leuven een uitstekende zaak doen in de strijd om Play-off I.Voor de Gentenaars, die onder Hein Vanhaezebrouck met een negen op negen gestart waren maar meteen daarnaa het jaar afsloten met een nederlaag tegen Kortrijk, belooft de race richting POI bijzonder lastig te worden. De Buffalo's komen met 26 punten voorlopig niet verder dan de elfde plaats. Zondagavond (20u45) gaat landskampioen en competitieleider Club Brugge nog op bezoek bij STVV, de dertigste speeldag wordt maandagavond afgesloten met het duel tussen het geplaagde Standard en Waasland-Beveren, de op twee na laatste in de stand.