Beerschot reageert 'met verbazing' op de beslissing van de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal van de Belgische voetbalbond (KBVB) om de wedstrijd op bezoek bij Standard, die midden december niet kon plaatsvinden omdat er wegens een actie van de ordediensten onvoldoende politietoezicht kon worden gegarandeerd in en rond Sclessin, een nieuwe datum te geven.

Dat heeft Beerschot, dat op een forfaitzege rekende en in beroep zal gaan, vrijdag gemeld.

De burgemeester van Luik, Willy Demeyer, verbood de 1A-wedstrijd Standard-Beerschot, die woensdagavond 15 december om 21 uur gepland stond, omdat er onvoldoende politietoezicht kon worden gegarandeerd als gevolg van een stakingsactie van de ordediensten, die zo hun onvrede wilden uiten over de stand van de gesprekken met federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden over loonsverhogingen.

Beerschot liet, kort nadat de wedstrijd niet kon doorgaan, weten te rekenen op een overwinning voor de groene tafel. De Disciplinaire Raad verklaarde de klacht van Beerschot eerder vrijdag echter onontvankelijk omdat de kalendermanager de zaak aanhangig had gemaakt. 'Dit is voor Beerschot onbegrijpelijk en zelfs ronduit onaanvaardbaar', klinkt het bij de Antwerpenaren in een mededeling. 'De club zal alle juridische mogelijkheden aanspreken om deze beslissing ongedaan te maken.' Beerschot had de drie punten die het zou gekregen hebben bij een forfaitzege in Luik goed kunnen gebruiken in de strijd voor het behoud. De club staat met negen punten uit twintig wedstrijden afgetekend laatste in de Jupiler Pro League.

