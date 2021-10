Zaterdagavond om 18u30 stonden er met Beerschot-Seraing en Standard-Kortrijk twee ontmoetingen in de Jupiler Pro League op het menu. Hekkensluiter Beerschot pakte zijn eerste overwinning op dertien speeldagen (3-0), Standard morste voor eigen volk opnieuw met de punten tegen Kortrijk (1-1).

Het Kiel barstte in de 24e minuut uit zijn voegen na een doelpunt van Raphael Holzhauser. De Oostenrijker ging doorjagen op bezoekende doelman Gillaume Dietsch, die knullig in de voeten van Holzhauser speelde. De Antwerpse draaischijf nam het geschenk in dank aan: 1-0, meteen ook de eerste thuisgoal van de nieuwe voetbaljaargang na 654 minuten droogte.

Diezelfde Holzhauser legde in de tweede helft de bal panklaar voor Ramiro Vaca, maar de Boliviaan knalde onbesuisd over. De Antwerpenaren snakten naar de verlossende 2-0 en die kwam er via invaller Marius Noubissi (78.), die een bom loste in het dak van het doel. Noubissi eiste de heldenrol helemaal op door drie minuten later ook de 3-0 in doel te schuiven. Holzhauser miste in de laatste minuten nog een strafschop.

Op hetzelfde tijdstip ging het beladen duel tussen Standard en Kortrijk door. Luka Elsner, de huidige coach van de Rouches, ruilde nog maar enkele weken geleden West-Vlaanderen in voor de Vurige Stede. Zijn ex-team draaide hem een flinke loer via Marlos Moreno (52.), die namens de Kerels de openingsgoal voor zijn rekening nam. Toch zou er een punt in Luik blijven dankzij de ingevallen Merveille Bokadi (82.), terug van weggeweest na een blessure van een half jaar wegens een afgescheurde achillespees.

Kortrijk is achtste met 19 punten, Standard twaalfde met 16 eenheden. Beerschot gaat in een klap naar 5 punten, maar blijft laatste na Cercle Brugge (9 ptn., match minder) en Seraing (12 ptn.). Sint-Truiden en Club Brugge sluiten de voetbalzaterdag af op Stayen (20u45).

