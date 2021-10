Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, over de problemen in Antwerpen en de lastige situatie van Francky Dury.

Toen Brian Priske aankondigde trainer van Antwerp te zullen worden, stuurde hij zijn ex-ploegmaat Philippe Clement een berichtje waarin hij zei dat hij hem zei de titel zou afpakken. Het was allicht niet bloedserieus bedoeld, maar het paste bij de almaar meer opborrelende ambitie binnen de oudste club van het land. Antwerp, zo zei Priske echter vorig weekend in een interview, heeft nog veel werk voor de boeg. Er worden, vond hij onder meer, te veel kansen weggegeven. Priske stapte met veel ambitie bij Antwerp binnen. Hij wilde vooral aanvallend voetbal brengen. Maar echt flitsend is het spel dat rood-wit opdist nog altijd niet. De aanvallende intenties zijn er wel, Antwerp speelt met veel offensief ingestelde spelers, maar juist dat dreigt een steeds groter probleem te worden: er is een gebrek aan evenwicht op het middenveld. Dat heeft zijn weerslag op de defensie waarin inderdaad te veel kansen worden weggegeven. Het is vaak hinken op twee gedachten. Ook na de komst van zeventien nieuwe spelers staat er bij Antwerp nog altijd geen uitgebalanceerd blok. Er volgt nu een belangrijke week: donderdag een Europese verplaatsing naar de dampende heksenketel van Fenerbahçe, zondag de komst van Club Brugge. Twee wedstrijden waaruit zal blijken waar de grenzen van de ploeg op dit moment liggen. En hoeveel werk er effectief nog op Priske wacht. Als een bevrijding moet Francky Dury zaterdagavond de zege van Zulte Waregem tegen Antwerp hebben aanzien. De trainer was vorige week niet gelukkig met de berichtgeving in de media over zijn situatie. Hij zei dat hij van het bestuur duidelijkheid had gekregen. Dury is slim genoeg om te weten hoe er binnen de club over hem wordt gedacht, welke stromingen er leven en waarom hij aan boord wordt gehouden. Toch zou een trainer van 64 jaar met zo'n staat van dienst zich niet moeten verantwoorden. Ook al zal het voor hem bitter zijn dat supporters via een spandoek vragen dat hij de eer aan zichzelf houdt. Dury heeft in de nu precies tien jaar dat hij naar de Gaverbeek terugkeerde uitstekend werk verricht. Hij zette de club op de kaart, met een tweede plaats in 2013 als hoogtepunt. Alleen zou je dan als trainer moeten vertrekken, want je weet dat je onmogelijk beter kan doen. Maar er moeten natuurlijk wel mogelijkheden zijn. Dury koos uiteindelijk voor zekerheid en een langjarig contract. Het valt voor hem te hopen dat hij zijn laatste seizoen in alle rust kan afmaken. Ook al is de zege tegen Antwerp niet meer dan een momentopname. Na een nederlaag tegen KV Mechelen zit Beerschot nog dieper in het degradatiemoeras. Toch blijft het enthousiasme rond de club groot: bijna 8000 toeschouwers, terwijl Beerschot thuis nog niet één keer scoorde. Dat deed het ook nu niet, al waren er in de tweede helft kansen genoeg. Een degradatie van Beerschot zou geen goeie zaak zijn voor het Belgisch voetbal. De beleidsfouten die daar zijn gemaakt hebben amper een weerslag op de beleving. Dat zag je zondag ook voor en na de wedstrijd. In dichte drommen trokken supporters door de straten, de cafés liepen vol. Beerschot is nog niet dood. Verre van zelfs. Alleen moet het nu na de trainerswissel wel op het veld gebeuren. Dat is afwachten. Net zoals bij Standard waar Luka Elsner zaterdag niet echt in stijl debuteerde. Het is niet nieuw dat hij in de slotfase een zege door de vingers zag glippen. Eerder gebeurde dat ook al bij KV Kortrijk. Het valt voor hem te hopen dat dit geen trend wordt. Zaterdag volgt een verplaatsing naar Cercle Brugge. Nog een vereniging met een geplaagde trainer. Maar soms is het als club ook goed om in moeilijke tijden aan je coach vast te houden. Zoals vorig seizoen bij KV Mechelen bleek.