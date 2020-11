Beerschot heeft zondag op de dertiende speeldag van de Jupiler Pro League de punten thuisgehouden tegen RSC Anderlecht. De wedstrijd op het Kiel eindigde op 2-1. De Ratten stijgen in de stand naar een voorlopige tweede plaats.

Anderlecht kon bij Beerschot niet rekenen op doelman en aanvoerder Hendrik Van Crombrugge, die na een handblessure nog niet fit genoeg was. Timon Wellenreuther nam zijn stek tussen de palen in. De Duitser moest zich net voor het halfuur omdraaien, toen Ismaila Coulibaly (29.) de thuisploeg op voorsprong bracht. Beerschot was de eerste periode de gevaarlijkste ploeg, maar scoren lukte niet meer. Raphael Holzhauser trapte tot tweemaal toe een hoekschop op de lat.

Meteen na de pauze kreeg Beerschot een strafschop, na een fout van Hannes Delcroix. Holzhauser (50.) miste de elfmeter, maar de topschutter was in de rebound wel succesvol.

Anderlecht moest nu komen, en doelman Mike Vanhamel redde knap een kopbal van Lukas Nmecha. Diezelfde Nmecha kwam nadien opnieuw dicht bij de 2-1, maar trof binnenkant paal.

Drie minuten voor tijd was het toch raak voor de spits (87.), die de Brusselaars weer hoop gaf. De gelijkmaker voor de troepen van coach Vincent Kompany bleef echter uit.

