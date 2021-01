Promovendus Beerschot heeft zondagnamiddag op de 21e speeldag in de Jupiler Pro League met 0-3 (rust: 0-0) gewonnen op bezoek bij Zulte Waregem.

Gaandeweg de eerste helft gingen de hemelsluizen open boven het Regenboogstadion en de smeltende sneeuw die eruit viel maakte de Waregemse akker - intussen al meer dan een maand in erbarmelijke staat - nog wat moeilijker te bespelen. Hoogtepunten waren dan ook schaars, al staken de bezoekers wel drie keer de neus aan het venster, via Joren Dom, Ryan Sanusi en Ismaila Coulibaly.

De tweede helft was maar een tiental minuten op gang getrapt toen het bezoekende doelpunt toch viel. Raphael Holzhauser sneed een vrije trap nog maar eens perfect aan, Jan van den Bergh was bij de pinken om zijn tweede van het seizoen binnen te koppen: 0-1. Een kwartier voor affluiten nam Holzhauser met zijn tweede assist van de dag alle twijfels weg: de Oostenrijker borstelde een hoekschop pal op het hoofd van Dom, die deze keer niet miste: 0-2. Een derde stilstaande fase leverde in het slot zelfs nog de 0-3 op. Na een strafschopovertreding op Tissoudali ging de bal op de stip, Denis Prychynenko faalde vervolgens niet.

Voor Beerschot was het de eerste zege voor de nieuwe coach Will Still en tevens de eerste driepunter sinds 29 november, toen er met 2-3 gewonnen werd op bezoek bij KV Mechelen. Nadien volgde een veelzeggende 2 op 24. In de stand klimt Beerschot met 33 punten naar de negende plaats, Essevee is met drie punten minder tiende.

