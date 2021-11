Op de veertiende speeldag in de Jupiler Pro League heeft Kortrijk zaterdagavond op de valreep een punt gesprokkeld tegen Beerschot (1-1) en ging Sint-Truiden met de zege aan de haal bij Mechelen (0-1).

Mechelen blijft zo vierde met 23 punten, Kortrijk is negende met 20 stuks. STVV volgt een plek lager met 18 eenheden, terwijl Beerschot ondanks de recente 4 op 6 laatste blijft met 6 punten.

Mechelen opende de score na ruim 20 minuten spelen via Kerim Mrabti, maar de VAR vergalde het feestje vanwege voorafgaand buitenspel. Een kwartier later klommen de Kanaries met een gelukje op voorsprong: een vrije trap van Christian Brüls werd via een Truiens en twee Mechelse hoofden in doel verlengd, Luciano Bijker (35.) verschalkte uiteindelijk met een laatste beroering zijn eigen doelman Gaëtan Coucke. Malinwa eiste in de tweede periode de bal op, maar de beste kansen vielen aan de overzijde. Taichi Hara jaste tot twee keer toe over. STVV ploeterde zich in het slot naar de winst. Het verloor Robert Bauer nog met twee late gele kaarten. Hekkensluiter Beerschot boekte vorig weekend zijn langverwachte eerste triomf (3-0 tegen Seraing) en ook op bezoek bij Kortrijk kwam het voor via Raphael Holzhauser (56.). De Oostenrijker, die tegen Seraing nog een penalty miste, trof in het Guldensporenstadion wel raak van op elf meter. De Ratten konden een tweede overwinning in evenveel weken tijd ruiken, maar Faïz (89.) Selemani stak daar in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd een stokje voor.

Promovendus Union Sint-Gillis, de fiere leider in de Jupiler Pro League, hoopt in het Dudenpark ook tegen Charleroi een hoofdstuk aan het succesverhaal bij te schrijven in de afsluiter van de voetbalzaterdag (20u45).

