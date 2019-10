Beerschot heeft vandaag bekend gemaakt dat het per direct afscheid neemt van Stijn Vreven. Hij draait op voor de slechte resultaten. Clublegende Hernan Losada neemt voorlopig zijn functie over.

Het kan snel verkeren in voetbal, dat weet Stijn Vreven ondertussen als de beste. Nadat hij Beerschot eind maart nog naar de promotiefinale in 1B leidde en die nipt verloor tegen KV Mechelen, staat hij vandaag alweer aan de deur na een tegenvallende seizoenstart. Beerschot staat pas vijfde op 8 punten van leider OHL en mag al een kruis zetten over de eerste periodetitel.

De (tijdelijke) opvolger van Vreven is ook al meteen bekendgemaakt. Het wordt clublegende Hernan Losada die nog assistent-trainer was onder Vreven. Hij wordt de hoofdcoach tot het einde van het seizoen. De Argentijn speelde zelf in drie passages zeven seizoenen en in totaal 200 wedstrijden voor de Antwerpse club.

Beerschot reageerde zelf ook al kort op het nieuws: 'Met de aanstelling van Hernan Losada wil Beerschot een nieuwe drive op het Kiel. Hij is voor het bestuur de ideale man om de ploeg op dit moment op sleeptouw te nemen. Losada is een Beerschotlegende die een extra lading enthousiasme en geloof met zich meebrengt. De Antwerpse Argentijn kent bovendien het Olympische huis als geen ander. Hij kent niet alleen de club maar ook de huidige spelerskern en was sinds vorig seizoen assistent-trainer en lid van de technische commissie. '

De 37-jarige Argentijn maakt vrijdag zijn trainersdebuut tegen Westerlo.

Lees ook:

De 'Vrexit' bij Beerschot: 'Het bobijntje was af'