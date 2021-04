Beerschot onthult borstbeeld van Rik Coppens in Olympisch Stadion

In het Olympisch Stadion op het Kiel in Antwerpen heeft eersteklasser Beerschot donderdag een borstbeeld onthuld van clubicoon Rik Coppens (1930-2015). Het gaat om een initiatief van Beerschotsupporters, financieel gesteund door onder meer de club en huidig sterspeler Raphael Holzhauser. Het beeld zal in eerste instantie in de fanshop te bewonderen vallen, nadien krijgt het allicht elders in het stadion een plek in het 'Museum Club 13', waar nog volop aan gewerkt wordt.

© Belga Image

De onthulling gebeurde op de verjaardag van Coppens, die donderdag 91 zou zijn geworden. 'Hij heeft misschien nooit een prijs gewonnen, maar Rik Coppens lokte volle stadions', verklaarde Sporza-presentator en Beerschot-kenner Frank Raes, die ook een biografie uitbracht over Coppens. 'Mensen kwamen van heinde en verre om Coppens te zien, want hij bracht spektakel. Met zijn voetbaltalent en entertainment kreeg je twee voor de prijs van één.' Beerschot ziet het eerbetoon ook als een manier om de herinnering aan Coppens levend te houden voor de volgende generaties. 'Rik Coppens was misschien wel onze grootste speler ooit en qua persoonlijkheid iemand die enorm bij Beerschot paste', stelt ondervoorzitter Walter Damen. 'Na de doorstart van de club, op een ogenblik dat we het moeilijk hadden en ons opnieuw moesten bewijzen, kwam hij ook onmiddellijk terug naar het stadion. Het was ongelooflijk belangrijk voor ons dat een van onze grootste coryfeeën hier zo graag was.' Plannen voor een beeld van Coppens lagen al jaren op tafel. Aanvankelijk werd gedacht aan een levensgroot beeld op het openbaar domein, maar vanwege de kostprijs en de vrees voor vandalisme werd dat idee opgeborgen. Het borstbeeld zal nu een veilige plaats krijgen in het stadion.