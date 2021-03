Beerschot heeft zaterdag op de 29e speeldag van de Jupiler Pro League de drie punten meegegraaid bij Waasland-Beveren. De Ratten wonnen op de Freethiel met 1-2. Waasland-Beveren miste een karrevracht kansen en blijft laatste, met 25 punten. Beerschot klimt naar de zesde plaats, met 44 punten.

De partij kon nochtans niet beter beginnen voor Waasland-Beveren. Heymans kopte al na acht minuten een voorzet van Albanese tegen de touwen, 1-0. Het was voor de middenvelder zijn achtste treffer van het seizoen, zijn eerste sinds midden december. Beerschot kon weinig terugdoen en op het halfuur mikte Koita rakelings naast. Waasland-Beveren morste met kansen en kreeg na 34 minuten de rekening gepresenteerd. Dom gleed aan de tweede paal de eerste kans voor Beerschot meteen in doel, 1-1.

Ook na rust veranderde het spelbeeld niet. Waasland-Beveren bleef aandringen. Koita en Frey kregen grote mogelijkheden, Heymans trapte op de lat. Beerschot wachtte geduldig af en toonde zich aan de overkant bij haar eerste kans van de tweede periode wel opnieuw trefzeker. Sanusi bracht Holzhauser alleen voor het Beverse doel en de Oostenrijker vond beheerst de verse hoek, 1-2. In een zenuwslopende slotfase speelde Waasland-Beveren nog alles of niets, maar het kon niet meer scoren.

