Beerschot heeft woensdagmiddag zijn trainer Peter Maes aan de deur gezet. Dat meldde de club via zijn sociale media. De Ratten staan na zeven speeldagen alleen laatste met slechts één puntje.

Peter Maes was pas sinds deze zomer coach van Beerschot. De Limburgse coach werd toen weggeplukt bij STVV om Will Still op te volgen in Antwerpen. Na een puntje op bezoek bij KAA Gent, pakte Beerschot echter niets meer en staat zo na zeven speeldagen troosteloos alleen laatste met 1/21. Samen met Maes moeten ook assistenten Davy Heymans en Stefan Winters hun koffers pakken op het Kiel.

Voorlopig neemt Marc Noé over als T1 van de club, maar Beerschot gaat wel op zoek naar een nieuwe coach.

Ex-doelman Maes, die zijn spelersloopbaan bij het toenmalige Germinal Beerschot afsloot, coachte achtereenvolgens Verbroeding Geel (2002-2006), KV Mechelen (2006-2010), Lokeren (2010-2015), KRC Genk (2015-2017) en opnieuw Lokeren (2017-2018). In 2018 raakte hij in opspraak in het voetbalschandaal Propere Handen. De Limburger werd toen in verdenking gesteld van witwaspraktijken en lidmaatschap van een criminele organisatie. Even later, op 27 oktober 2018, werd hij ontslagen bij Lokeren. Nadien ging hij in 1B aan de slag bij Lommel.

Beerschot zet de samenwerking met Peter Maes stop.



De club wil Peter Maes bedanken voor zijn professionaliteit, vakmanschap en inzet van de afgelopen maanden.



Lees meer op onze site.#WeAre13 — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) September 15, 2021

Zeven speeldagen

Met het ontslag van Peter Maes gaat de trainerscarrousel voor het eerst dit seizoen aan het draaien. Dat is pas na zeven speeldagen, wat in het Belgisch voetbal wel een eeuwigheid lijkt voor een eerste trainerswissel. Het is zelfs al geleden van 2013 dat het nog zo lang duurde. Toen werd Juan Carlos Garrido ontslagen bij Club Brugge na... 17/21. Hij werd toen snel vervangen door Michel Preud'homme.

📊 Voor de verandering een voetbalstatistiekje:



👉 Peter Maes (Beerschot) wordt als 1e coach in de Jupiler Pro League ontslagen na ‘pas’ 7⃣ speeldagen (na 1 op 21).



➡️ Dat is geleden van 2013, toen met Juan Carlos Garrido, bij Club Brugge (die toen... 17 op 21 haalde). https://t.co/3Ed57qDvou — Jonas Creteur (@jonas_creteur) September 15, 2021

