Hij werd nog maar net 20 en is nu al een van de bepalende figuren bij Beerschot. Een voorsmaakje van het gesprek met de Malinese draaischijf.

'Ben ik verbaasd over mijn vlotte integratie?', herhaalt Ismaila Coulibaly de vraag. 'Ja en neen. Ik trof hier een zeer rijpe spelersgroep aan, die mij vanaf dag één met open armen ontving. Mijn eerste dag voelde alsof ik hier al jaren rondliep. Vraiment cool. Daardoor was ik snel verlost van stress, want ik was na een sterke campagne bij Sarpsborg met hoge verwachtingen - van mezelf én van anderen - naar hier gekomen. Die wilde ik absoluut waarmaken.

'Alle spelers hier bij Beerschot behandelen me ook als hun kleine broer. Ze beschermen mij en herhalen constant dat ik het ver kan schoppen. Het geeft een goed gevoel. Ik ben zelf ook zo opgevoed: respect hebben voor anderen en altijd professioneel zijn.

'Ik ben gevormd als middenvelder, maar wanneer het nodig was, werd ik bij mijn Afrikaanse ploeg ook als aanvaller uitgespeeld. Dat helpt me wel nu, want ik denk dat ik goed kan inschatten wanneer ik voor doel moet opduiken. Maar mijn natuurlijk positie is centraal in het middenveld. Op de zes houd ik meer mijn positie, maar als acht kan ik me meer uitleven en kan ik mijn potentieel ten volle benutten.

'Ik moet zeggen dat het tactische systeem hier bij Beerschot het beste is dat ik al meegemaakt heb. Zeker in de 3-5-2 met Raphael Holzhauser voor mij, Ryan Sanusi naast mij en Tom Pietermaat achter mij. Dat zijn slimme spelers die het voetballen veel makkelijker maken. De Belgische competitie ligt me wel; technischer dan de Noorse, waar vooral de lange bal gehanteerd wordt en de nadruk ligt op duels.

'Als ik volgend seizoen al naar de Premier League vertrek ( Coulibaly wordt door zusterclub Sheffield United voor drie jaar uitgeleend aan Beerschot, nvdr), zou dat in de eerste plaats een groot compliment zijn voor Hernán Losada en mijn ploegmaats. Want het is dankzij hen dat ik zo'n snelle evolutie doormaak. De trainer neemt me vaak apart om over individuele details te spreken, soms met videobeelden bij. Ze geven kansen aan de jeugd en corrigeren je zodat je verbetert. Ik heb hier een contract voor drie jaar getekend, het is dus de bedoeling dat ik dat uitdoe.'

Lees het volledige gesprek met Ismaïla Coulibaly in Sport/Voetbalmagazine van 13 januari of in onze Plus-zone.

