Beerschot rouwt na het overlijden van 'eremateriaalmeester' Joske Van Hout, die de voorbije decennia uitgegroeid was tot clubicoon bij het Antwerpse team. Beerschot maakte het nieuws maandag bekend.

'Beerschot vernam zopas het overlijden van ons clubicoon, eremateriaalmeester, Joske Van Hout', schrijft Beerschot op de sociale media. 'We wensen de familie, vrienden, kennissen en de ganse Beerschot-familie veel sterkte toe. Rust zacht Joske.' Van Hout werd 89 jaar oud.

Van Hout was jarenlang medewerker op het Kiel, waar hij na vele seizoenen van trouwe dienst benoemd werd tot 'eremateriaalmeester'. De voorbije seizoenen bleef hij meer op de achtergrond maar in de zomer van 2020 vierde hij nog uitgebreid mee de promotie naar eerste klasse.

Beerschot zakte het voorbije seizoen kansloos uit 1A en speelt volgende jaargang in de 1B Pro League.

