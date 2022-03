Beerschot speelt haar thuiswedstrijden tegen AA Gent (zondag) en Club Brugge (1 april), de laatste twee van het reguliere seizoen, achter gesloten deuren. Dat maakte de club dinsdag bekend op haar website.

De club deed, in samenspraak met het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), afstand van een verdere procedure om een verzwaring van de strafmaat te voorkomen. Beerschot gaf aan het seizoen 2022-2023 zonder beperkingen te willen kunnen starten.

Beerschot werd in januari veroordeeld tot twee speeldagen achter gesloten deuren na ongeregeldheden in de Antwerpse derby op 5 december. Tijdens die door Antwerp met 0-1 gewonnen wedstrijd liep een supporter van Beerschot het veld over om een vuurpijl in het vak van de Antwerp-fans te gooien. Nadien waren er heel wat opstootjes in de tribunes en betraden verschillende Beerschot-fans het veld. Ook voorafgaand liep het mis, met veelvuldig pyrogebruik in de tribunes. Tijdens de veldbestorming werden ook vuurpijlen naar de ordediensten gegooid.

Beerschot ging tegen die beslissing in beroep bij het BAS. Op die manier kon de club de wedstrijden tegen Zulte Waregem, Kortrijk en Charleroi afwerken met de steun van onze fans. Die beroepsprocedure wordt nu stopgezet.

