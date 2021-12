De Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) behandelt pas op 12 januari de kwestie Standard-Beerschot. Die wedstrijd van de 19e speeldag werd woensdagavond afgelast bij gebrek aan politieagenten. Volgens Beerschot moet Standard daarvoor bestraft worden met een 0-3 forfaitnederlaag.

De zitting werd vrijdag uitgesteld wegens taalproblemen.

Afgelast

Wat is er aan de hand? Op woensdag 15 december moest om 21.00 uur de aftrap gegeven worden op Sclessin voor het duel tegen Beerschot. Maar om 18.30 uur werden de Antwerpse bezoekers op de spelersbus geïnformeerd dat de partij tegen Standard afgelast werd, omdat door politiestakingen de veiligheid aan het Luikse stadion niet kon worden gegarandeerd.

Er zou een nieuwe datum geselecteerd worden, klonkt het op Sclessin, maar Beerschot wees er in een communiqué op dat Standard de wedstrijd door de afgelasting verliest met 0-3 forfaitcijfers. De Antwerpse club wijst daarvoor naar het bondsreglement. Artikel B7.37 stipuleert dat 'het niet spelen van een wedstrijd ingevolge verbod door de lokale overheid' gelijkgesteld wordt aan een forfait met 0-3.

De Disciplinaire Raad zou zich vrijdag over de kwestie buigen en de standpunten van beide partijen aanhoren, maar de zitting wordt wegens taalproblemen uitgesteld naar 12 januari 2022 op verzoek van Standard. De procedure is doorgaans tweetalig, maar een partij kan aangeven dat ze de andere landstaal niet machtig genoeg is.

Beerschot had geen bezwaar dat de Luikse conclusies in het Frans waren opgesteld. De Antwerpse club gaf zelfs aan de pleidooien in het Frans te willen voeren, maar Standard ging niet akkoord. De Rouches, die de verdedigende partij zijn in deze zaak, vroegen om de stukken die Beerschot had neergelegd alsnog naar het Frans te vertalen.

De zitting werd vrijdag uitgesteld wegens taalproblemen.Wat is er aan de hand? Op woensdag 15 december moest om 21.00 uur de aftrap gegeven worden op Sclessin voor het duel tegen Beerschot. Maar om 18.30 uur werden de Antwerpse bezoekers op de spelersbus geïnformeerd dat de partij tegen Standard afgelast werd, omdat door politiestakingen de veiligheid aan het Luikse stadion niet kon worden gegarandeerd. Er zou een nieuwe datum geselecteerd worden, klonkt het op Sclessin, maar Beerschot wees er in een communiqué op dat Standard de wedstrijd door de afgelasting verliest met 0-3 forfaitcijfers. De Antwerpse club wijst daarvoor naar het bondsreglement. Artikel B7.37 stipuleert dat 'het niet spelen van een wedstrijd ingevolge verbod door de lokale overheid' gelijkgesteld wordt aan een forfait met 0-3. De Disciplinaire Raad zou zich vrijdag over de kwestie buigen en de standpunten van beide partijen aanhoren, maar de zitting wordt wegens taalproblemen uitgesteld naar 12 januari 2022 op verzoek van Standard. De procedure is doorgaans tweetalig, maar een partij kan aangeven dat ze de andere landstaal niet machtig genoeg is. Beerschot had geen bezwaar dat de Luikse conclusies in het Frans waren opgesteld. De Antwerpse club gaf zelfs aan de pleidooien in het Frans te willen voeren, maar Standard ging niet akkoord. De Rouches, die de verdedigende partij zijn in deze zaak, vroegen om de stukken die Beerschot had neergelegd alsnog naar het Frans te vertalen.