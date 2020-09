Beerschot heeft samen met zijn supporters het plan opgevat om clublegende Rik Coppens een standbeeld te geven. De Antwerpse club start een geldinzameling om het borstbeeld in het stadion te financieren.

Drijvende kracht achter het project is Jean Rylant, ex-Beerschotspeler en in het verleden bevriend met Coppens. "Ik vind het belangrijk dat Rik Coppens blijft leven in ons stadion", legt hij op de site van de Ratten uit. "En hoe kan dat beter en mooier dan met een bronzen borstbeeld? Het zou toch fantastisch zijn dat elke supporter die binnenkomt onze Rik ziet. Ik zag deze week nog dat er aan het stadion van Ajax een standbeeld onthuld werd van Johan Cruijff. Zoiets moeten wij ook kunnen."

Rylant roept de fans op om een financiële bijdrage te leveren. De hoop is om 10.000 euro op te halen.

Voetballegende Rik Coppens stierf op 5 februari 2015 op 84-jarige leeftijd. Coppens debuteerde in 1946 op amper zestienjarige leeftijd in het eerste elftal van Beerschot en groeide er pijlsnel uit tot publiekslieveling. Begin jaren vijftig kroonde hij zich er twee keer tot topschutter (1953 en 1955), in 1954 mocht hij de allereerste Gouden Schoen in ontvangst nemen. Hij bleef de club trouw tot 1961 en speelde nadien nog voor Olympic Charleroi (1961-1962), Crossing Molenbeek (1962-1967), Berchem Sport (1967-1969) en Tubantia Borgerhout, waar hij in 1970 een punt zette achter zijn spelerscarrière. Bij de Rode Duivels verzamelde hij 47 caps waarin hij 21 keer de weg naar de netten vond. Als trainer was hij nadien ook onder meer aan de slag op het Kiel.

