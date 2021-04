Frédéric Van den Steen vervoegt de rangen bij Beerschot als algemeen directeur, zo maakte de club vrijdag bekend. Op Het Kiel waren ze al enige tijd op zoek naar een geschikt persoon om de vacante positie op te vullen.

'Frédéric heeft heel wat ervaring in verschillende bedrijven en is een rasechte voetbalfan', zegt voorzitter Francis Vrancken op de clubwebsite. 'Als commercieel directeur van verschillende teamwearbedrijven heeft hij een rijke ervaring kunnen opbouwen in het Belgische topvoetbal op vlak van sponsoring en commercieel beleid. Frédéric heeft het juiste profiel om de operaties bij Beerschot te leiden.'

