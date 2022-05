Twee dagen na de aanstelling van de Oostenrijker Andreas Wieland als nieuwe hoofdcoach, komt Beerschot woensdag met een nieuw sportief plan op de proppen. Die moet de club zo snel mogelijk opnieuw naar het hoogste niveau brengen.

De club zal vanaf komend seizoen werken met een technisch comité, bestaande uit vier personen. Dat zijn coach Andreas Wieland, technisch manager Sander Van Praet, algemeen directeur Frédéric Van den Steen en Academy Manager Davy De Smedt. Zij zullen nauw samenwerken met het 'Football Business Development' van eigenaar United World voor alle sportieve beslissingen en de sportieve strategie. Daarbovenop heeft Beerschot ook eigen Belgische scouts aangeworven.

Bij United World maken Abdullah Alghamdi (CEO), Oliver Seitz (Business Intelligence Director), Tamer Saudi (Asset Management Director) en Steven Vanharen (Head of Recruitment) deel uit van het 'Football Business Development'.

'Het afgelopen seizoen was allesbehalve gemakkelijk', besefte voorzitter Francis Vrancken in een statement op de clubwebsite. 'De voorbije weken hebben we lang en hard nagedacht over hoe het verder moest. We hebben onze werking op sportief vlak en ook naast het terrein geanalyseerd en zijn beginnen werken aan een nieuwe structuur, met als doel om onze club opnieuw te stabiliseren en om zo snel mogelijk weer naar 1A te promoveren.'

'Het Beerschot DNA opnieuw aanwakkeren, was een bijkomend doel', vervolgde voorzitter Vrancken. 'Daarom ook onze keuze voor coach Wieland. Zijn voetbalstijl past perfect bij Beerschot. Om dat DNA nog extra te bewaken, wordt het technisch comité geadviseerd door Marc Noé en dr. Nick Jansen. Zij hebben met hun jarenlange betrokkenheid bij de club een schat aan informatie en knowhow.'

'Aan de extrasportieve kant hebben we ook gesleuteld. De Raad van Adviseurs zal opnieuw worden samengesteld voor het begin van het volgende seizoen. Zij zullen de club adviseren voor alle extrasportieve zaken. De operationele board dooft dan weer uit.'

'Die veranderingen in de structuur, samen met het nieuwe jeugd- en oefencomplex, moeten onze ambities kracht bijzetten. Beerschot moet zo snel mogelijk opnieuw promoveren naar 1A. De focus moet nu de komende weken liggen op het uitbouwen van een ploeg met die nieuwe sportieve structuur. Tegelijk moeten we ervoor zorgen dat de continuïteit van onze club op middellange termijn gegarandeerd blijft. Dat doen we onder meer met de investering in dat nieuwe complex. Beerschot moet opnieuw een stabiele club worden, een nieuwe structuur is daarin een eerste stap', eindigde Vrancken.

De club zal vanaf komend seizoen werken met een technisch comité, bestaande uit vier personen. Dat zijn coach Andreas Wieland, technisch manager Sander Van Praet, algemeen directeur Frédéric Van den Steen en Academy Manager Davy De Smedt. Zij zullen nauw samenwerken met het 'Football Business Development' van eigenaar United World voor alle sportieve beslissingen en de sportieve strategie. Daarbovenop heeft Beerschot ook eigen Belgische scouts aangeworven. Bij United World maken Abdullah Alghamdi (CEO), Oliver Seitz (Business Intelligence Director), Tamer Saudi (Asset Management Director) en Steven Vanharen (Head of Recruitment) deel uit van het 'Football Business Development'. 'Het afgelopen seizoen was allesbehalve gemakkelijk', besefte voorzitter Francis Vrancken in een statement op de clubwebsite. 'De voorbije weken hebben we lang en hard nagedacht over hoe het verder moest. We hebben onze werking op sportief vlak en ook naast het terrein geanalyseerd en zijn beginnen werken aan een nieuwe structuur, met als doel om onze club opnieuw te stabiliseren en om zo snel mogelijk weer naar 1A te promoveren.' 'Het Beerschot DNA opnieuw aanwakkeren, was een bijkomend doel', vervolgde voorzitter Vrancken. 'Daarom ook onze keuze voor coach Wieland. Zijn voetbalstijl past perfect bij Beerschot. Om dat DNA nog extra te bewaken, wordt het technisch comité geadviseerd door Marc Noé en dr. Nick Jansen. Zij hebben met hun jarenlange betrokkenheid bij de club een schat aan informatie en knowhow.' 'Aan de extrasportieve kant hebben we ook gesleuteld. De Raad van Adviseurs zal opnieuw worden samengesteld voor het begin van het volgende seizoen. Zij zullen de club adviseren voor alle extrasportieve zaken. De operationele board dooft dan weer uit.' 'Die veranderingen in de structuur, samen met het nieuwe jeugd- en oefencomplex, moeten onze ambities kracht bijzetten. Beerschot moet zo snel mogelijk opnieuw promoveren naar 1A. De focus moet nu de komende weken liggen op het uitbouwen van een ploeg met die nieuwe sportieve structuur. Tegelijk moeten we ervoor zorgen dat de continuïteit van onze club op middellange termijn gegarandeerd blijft. Dat doen we onder meer met de investering in dat nieuwe complex. Beerschot moet opnieuw een stabiele club worden, een nieuwe structuur is daarin een eerste stap', eindigde Vrancken.