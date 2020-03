Beerschot heeft zondagnamiddag het heenduel in de promotiefinales van de Proximus League naar zijn hand gezet. De Ratten wonnen op het Kiel in een echte cupmatch met 1-0 van OH Leuven. Tarik Tissoudali maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Volgende week zaterdag valt in Leuven de beslissing over de promotie naar de Jupiler Pro League.

Beerschot toonde van bij de start van de wedstrijd haar intenties. De Antwerpenaren monopoliseerden de bal en creërden ook meteen kansen. Joren Dom was tot twee maal toe gevaarlijk, tot Tarik Tissoudali na 22 minuten de ban brak. De Nederlander gaf OHL-doelman Henkinet, op assist van Noubissi, het nakijken, 1-0. Ook na het doelpunt bleef Beerschot het Leuvense doel opzoeken. Noubissi stuitte op Henkinet en de stilstaande fases van specialist Holzhauser leverden voortdurend gevaar op. Leuven van zijn kant had nauwelijks de bal, maar dat hoefde niet om toch geregeld gevaarlijk te zijn. Vooral in de openingsfase staken de bezoekers geregeld hun neus aan het venster. Mathieu Maertens was de meest dreigende man bij de troepen van coach Euvrard. De grootste kans voor Leuven kwam er vlak voor het doelpunt van Tissoudali. Een scherp indraaiende hoekschop belandde via het hoofd van Beerschot-verdediger Frans op de lat.

Na de pauze bleef Beerschot het meest dreigend. Frans miste al vroeg in de tweede helft de kans om de voorsprong van de thuisploeg te verdubbelen. Voor Leuven was het zoeken en de bezoekers mochten blij zijn dat Tissoudali even voorbij het uur een knietje buitenspel stond bij zijn tweede treffer. Na het afgekeurde doelpunt kwam er meer schwung in het Leuvense spel. In het slot miste topschutter Henry een niet te missen kans. De Fransman stuitte op Vanhamel. Ook invaller Mercier zag even later zijn inzet door de Beerschot-doelman gered worden. Voor Beerschot was het nu een kwestie van overleven en dat lukte. Het bleef 1-0.

De strijd voor promotie blijft helemaal open. Volgende week zaterdagavond (om 20u30) valt de beslissing in het Leuvense King Power at Den Dreef Stadion. Voor Leuven kan het na vier jaar 1B een terugkeer in de Jupiler Pro League worden. Beerschot is al sinds de schrapping van 2013 niet meer actief op het hoogste niveau.

