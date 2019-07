Beerschot heeft woensdag op een inderhaast georganiseerde persconferentie laten weten dat het eist dat de competitiestart in 1A wordt uitgesteld.

De eis komt er na de beslissing van het Belgisch Arbitragehof van de Sport (BAS), dat eerder op de dag besliste dat KV Mechelen komend seizoen in 1A mag uitkomen. Beerschot roept de Pro League en de Belgische voetbalbond (KBVB) op 'hun verantwoordelijkheid te nemen'.

'We hebben kennisgenomen van de toch wel erg teleurstellende beslissing van het BAS', begon Beerschot-advocaat Walter Damen de persconferentie. 'Het BAS heeft zich bij haar beslissing duidelijk enkel gebaseerd op de term 'betrokken seizoen' in het reglement. Dit heeft volgens ons niets te maken met de geest van het reglement. Elk team kan op die manier wedstrijden proberen te regelen op het einde van het seizoen vermits er voor 15 juni van het betrokken seizoen nooit of te nimmer uitspraak kan gedaan worden. Dit is een voetballand als België onwaardig. Zeker gelet op de internationale uitstraling die we als voetballand willen halen.'

Damen kwam vervolgens bij de eis van de Antwerpse club. 'We vragen aan de KBVB en de Pro League om op zeer korte termijn hun verantwoordelijkheid te nemen. Elke officiële instantie in België heeft de poging tot matchfixing als bewezen geacht. We willen dat de competitiestart wordt uitgesteld en dat Beerschot zal toegelaten worden in 1A. Het is aan de KBVB en de Pro League om ervoor te zorgen dat eerlijke ploegen, zoals wij, niet worden gestraft in deze zaak.'

Beerschot beraadt zich over verdere juridische stappen. 'Maar het spreekt voor zich dat er een ingebrekestelling zal worden verstuurd', zegt Damen.

De ondervoorzitter vindt voorts dat de KBVB en de Pro League een duidelijk signaal moeten geven aan voetbalminnend België en aan de Beerschotsupporters. 'En dat signaal is dat sport en meer in het bijzonder voetbal een uitstraling moet hebben van eerlijkheid en rechtvaardigheid en dit in het bijzonder naar alle jeugdspelers', zegt Walter Damen. 'Intussen laten wij aan onze supporters weten dat ons project zijn verdere doorgang kent en alhoewel we opnieuw onrechtvaardig worden behandeld dit ons niet zal tegenhouden in onze verdere opmars en uitbouw van de club.'