Beerschot Wilrijk-bestuurders zijn '100 procent zeker' van promotie naar 1A

We zijn al een tijd geleden begonnen aan de voorbereiding van de competitie in 1A. Luc Neefs in de Mediahuis-kranten.

'We zijn ervan overtuigd dat we straks zullen promoveren. Daar ben ik zelfs honderd procent zeker van,' zegt Vrancken in een interview met de Mediahuis-kranten. 'We hopen zaterdag sportief de promotie af te dwingen. Lukt dat niet, dan maar via de groene ­tafel. Met hetgeen bekend is aan feiten die onomstootbaar vaststaan en de uitgelekte ­telefoontaps, kan matchfixing niet anders dan bewezen worden geacht.'

Zijn rechterhand Luc Neefs, die ook in het bestuur zit, voegt daaraan toe: 'De voetbalbond kan geen andere sanctie nemen dan degradatie voor KV Mechelen naar eerste amateurklasse. Er is ook nog zoiets als een bondsreglement. We zijn al een tijd geleden begonnen aan de voorbereiding van de competitie in 1A.'

'Geen informatie'

De KBVB zegt in een reactie aan persagentschap Belga niet over die informatie te beschikken. 'Wij willen niet verder over deze zaak communiceren', zegt woordvoerder Pierre Cornez. 'Er is niet meer informatie beschikbaar gekomen. Wanneer dat wel het geval is, zullen we communiceren. Ondertussen loopt het gerechtelijk onderzoek verder. De uitspraken van Francis Vrancken zijn voor zijn rekening. Wij hebben daar verder geen informatie over.'

Ook bij KV Mechelen hult men zich twee dagen voor de allesbeslissende promotiefinale in 1B, zaterdagnamiddag om 16 uur thuis tegen Beerschot Wilrijk, in stilzwijgen. Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx wil niet meegaan in de stemmingmakerij rond het dossier. 'We hebben vanuit KV Mechelen afgesproken altijd het sportieve op de eerste plaats te zetten', aldus Penninckx.

'De realiteit is dat er steeds meer info vrijkomt vanuit het dossier. Zelf kunnen we niet reageren op de uitspraken, omdat we geen inzage hebben in het dossier. Persoonlijk blijf ik de hoop behouden op een goede afloop.'

De uitspraken van Vrancken zijn ook opmerkelijk omdat strafpleiter Walter Damen, ondervoorzitter van Beerschot Wilrijk, eind januari nog aan Sport/Voetbalmagazine vertelde dat de club geen inzage krijgt in het strafdossier rond operatie Propere Handen. De Antwerpse club stelde zich burgerlijke partij.

Op Facebook heeft het 'Malinwa Supportersorgaan' wel gereageerd en gewaarschuwd dat de uitspraken van Vrancken de spanningen tussen de supporters op scherp zetten en 'de kans op confrontaties stijgt'.

Geruchten

Vorige week al deed het gerucht de ronde, onder meer door ex-basketbalspeler Pieter Loridon op Twitter verspreid, dat KV Mechelen bestraft wordt met degradatie naar eerste amateur en Waasland-Beveren naar 1B. Dat zou betekenen dat Beerschot Wilrijk sowieso promoveert naar 1A - waar Vrancken dus op alludeert - en Sporting Lokeren als laatste in 1A niet degradeert naar 1B. Ook de laatste van 1B degradeert dan niet. (Bekijk onze infografiek: wat kunnen de sportieve implicaties zijn van operatie Propere Handen?)

Alleen bestaat er geen enkele bevestiging van die geruchten. De algemene verwachting is dat de KBVB in de komende dagen of weken met nieuws omtrent het dossier Propere Handen, maar voorlopig blijft het stil. Sowieso kan tegen een uitspraak van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB nog beroep worden aangetekend bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

UEFA

Intussen heeft Beerschot Wilrijk ook bij de Europese voetbalbond UEFA zijn bezorgdheid geuit omtrent het uitblijven van een disciplinaire procedure in het dossier over mogelijke matchfixing van KV Mechelen en bij uitbreiding Waasland-Beveren. Dat heeft de advocaat van de club, Thomas Gillis, gemeld aan Belga.

'Onze bedoeling is de puntjes op de i te zetten', zegt Gillis. 'We hebben alle vertrouwen in de bondsinstanties, maar de club is bezorgd over het stilzwijgen omtrent het dossier. Bij de UEFA wordt dit dossier heel ernstig genomen'.

Ter herinnering: hoofdaandeelhouder Olivier Somers, sportief directeur Stefaan Vanroy en voormalig financieel directeur Thierry Steemans van KV Mechelen werden in oktober van vorig jaar in verdenking gesteld van lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen en omkoping. Naast het gerechtelijk onderzoek werden de drie door het Bondsparket aan de tand gevoeld over de wedstrijd tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren op de slotspeeldag van het vorige seizoen (11 maart 2018), die als verdacht wordt beschouwd.