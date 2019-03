Beerschot Wilrijk dwingt promotiewedstrijden af tegen KV Mechelen

De Antwerpse fusieclub had na een namiddag die door het wisselende scoreverloop een rollercoaster van emoties was genoeg aan een 2-2 gelijkspel op bezoek bij Oud-Heverlee Leuven om KV Mechelen achter zich te houden.

In het Leuvense King Power aan Den Dreefstadion wisten treffers van Hoffer en Van Hyfte de thuisgoals van Henry en Duplus uit. KV Mechelen speelde 1-1 gelijk bij Lommel op de slotspeeldag en vergat het zo af te maken.

De Mechelaars hadden immers al de eerste periode gewonnen en bij een beter resultaat dan Beerschot Wilrijk op zondag waren ze ook zeker van het tweedeperiodekampioenschap en bijgevolg ook de promotie naar de hoogste afdeling.

Na de 0-1 van Peyre in Noord-Limburg zag het er lange tijd goed uit voor de Mechelaars, zeker nadat OHL op en over Beerschot Wilrijk was gegaan. De Kielse Ratten lukten echter nog de gelijkmaker en Malinwa gaf het in de slotfase in Lommel helemaal uit handen toen Rocha de 1-1 scoorde.

Een slotoffensief leverde vervolgens niets meer op. Het gevolg is dat deze maand twee titelwedstrijden geprogrammeerd worden tussen de beste twee teams uit tweede klasse. De heenwedstrijd wordt op Beerschot gespeeld, omdat KV Mechelen in de eindrangschikking boven de Kielse Ratten is geëindigd.

De winnaar promoveert vervolgens naar de hoogste afdeling. Dat alles onder voorbehoud van de conclusie van het onderzoek van de Belgische bond naar het Mechelse aandeel in de zaak rond fraude en matchfixing.

De verliezer van de finalewedstrijden, Union en Westerlo nemen samen met de nummers zeven tot en met vijftien uit de hoogste klasse deel aan Play-off II, waarin nog een Europees ticket te verdienen valt. Roeselare (33), Lommel (31), OHL (29) en Tubeke (23) spelen Play-off III, waarbij hun punten gehalveerd worden en er telkens heen- en terugwedstrijden gespeeld worden.

De verliezer zakt naar het amateurvoetbal, waar inmiddels met Deinze, Excelsior Virton, Lierse Kempenzonen, RWDM en Seraing vijf ploegen een proflicentie voor 1B hebben aangevraagd.