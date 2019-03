Beerschot Wilrijk eert de betreurde Marc Steenackers: 'Eigenlijk verdient hij een standbeeld'

Marc Steenackers legde ooit de eerste bouwstenen van het nieuwe Beerschot Wilrijk, maar verongelukte in maart 2017, voor hij zijn werk kon afmaken. Portret van de man die de stand-in van het legendarische stamnummer 13 een gezicht gaf.

Een paar uur voor zijn tragische overlijden in een auto-ongeluk, twee jaar geleden, beleeft Marc Steenackers de avond van zijn leven in het Olympisch Stadion. De volbloed Antwerpenaar vlucht zoals zo vaak net voor de aftrap ongemerkt uit de hoofdtribune om samen met bestuurslid Frederic Lenders de match tegen Deinze in vak I, de opvolger van het beruchte vak 13, te volgen. Na affluiten haast het duo zich opnieuw naar hun loge om de gasten die ze hadden uitgenodigd nog even te entertainen. De avond eindigt met een competitie armworstelen aan een klein tafeltje, een spelletje waar Steenackers heel goed in is.

...