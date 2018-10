Beerschot Wilrijk start procedure om stamnummer 13 terug te kopen

Het voor Beerschotsupporters 'heilige' stamnummer 13 verdween in 1999 bij het faillissement van Beerschot VAC. Daarna speelde de club met het stamnummer van Germinal Ekeren en van KFCO Wilrijk. Voor de nieuwe eigenaars van de Kielse Ratten, bouwbedrijf DCA en de Saoedische prins Abdullah Bin Mossaad, is het terugkopen van het stamnummer een prioriteit.

'Wij hebben in Beerschot geïnvesteerd omdat het een traditieclub is. Door het oorspronkelijke stamnummer 13 terug te kopen, halen we de banden met de rijke geschiedenis van deze mooie club aan. We doen dit ook voor de supporters. Vooral voor de vele trouwe fans die de club zijn blijven volgen en er mee voor hebben gezorgd dat ze nog bestaat', klinkt het op de teamwebsite.

Aan het nummer 13 hangt een prijskaartje van zo'n 45.000 euro, zo onthulde Sport/Voetbalmagazine onlangs. De nieuwe investeerders zullen die kosten dragen. 'Het is een aanzienlijk bedrag maar stamnummer 13 heeft meer dan een symbolische waarde', zeggen de clubeigenaars. 'De naam en het merk 'Beerschot' zijn sterker en echter met 'den 13'. Dit toont dat we ambitieus zijn. Het is een belangrijk signaal.'

Volgens voorzitter Eric Roef moet de procedure tegen volgend seizoen afgerond zijn. 'We hebben dit grondig onderzocht en voldoen aan alle voorwaarden en criteria. We gaan ervan uit dat de KBVB van dezelfde mening is en aan dit initiatief meewerkt. Dat het stamnummer 13 weer naar het Kiel verhuist, is goed voor het Belgische voetbal en historisch voor Beerschot.'