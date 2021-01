Beerschot heeft zaterdag in het duel tussen de twee promovendi aan het langste eind getrokken. De Kielse Ratten haalden het met 0-1 van Oud-Heverlee Leuven. Eupen speelde verder 1-1 gelijk tegen Excel Moeskroen.

OHL en Beerschot gingen rusten bij een 0-0 stand. In de eerste helft werd vooral OH Leuven-doelman Romo op de proef gesteld, door Sanusi en Suzuki. In een tweede helft met heel wat slordigheden scoorde Tarik Tissoudali in de 74e minuut. De winger dribbelde drie spelers van OHL en wipte vervolgens het leer over Romo. Even later werd de OHL-doelman bestookt door Sanyang. Een slotoffensief van OHL bleef uit.

Eupen kwam na enkele waarschuwingen in de 32e minuut op voorsprong tegen Excel Moeskroen in het Kehrwegstadion, waar het hevig sneeuwde. Matias Silvestre kopte een voorzet van Heris in het gezicht van Imad Faraj, die zo zijn eigen doelman verschalkte: 1-0. Na de pauze liet Prevljak opnieuw na om te scoren. Eupen kreeg het deksel op de neus. Op een hoekschop van Ciranni kopte Silvestre (68.) raak: 1-1, meteen ook de eindstand.

Beerschot klimt na de zege naar de vijfde plaats met 37 punten. OH Leuven is achtste met een punt minder. Eupen staat met 31 punten op de 12e plaats. Excel Moeskroen is met 26 punten 16e.

OHL en Beerschot gingen rusten bij een 0-0 stand. In de eerste helft werd vooral OH Leuven-doelman Romo op de proef gesteld, door Sanusi en Suzuki. In een tweede helft met heel wat slordigheden scoorde Tarik Tissoudali in de 74e minuut. De winger dribbelde drie spelers van OHL en wipte vervolgens het leer over Romo. Even later werd de OHL-doelman bestookt door Sanyang. Een slotoffensief van OHL bleef uit. Eupen kwam na enkele waarschuwingen in de 32e minuut op voorsprong tegen Excel Moeskroen in het Kehrwegstadion, waar het hevig sneeuwde. Matias Silvestre kopte een voorzet van Heris in het gezicht van Imad Faraj, die zo zijn eigen doelman verschalkte: 1-0. Na de pauze liet Prevljak opnieuw na om te scoren. Eupen kreeg het deksel op de neus. Op een hoekschop van Ciranni kopte Silvestre (68.) raak: 1-1, meteen ook de eindstand. Beerschot klimt na de zege naar de vijfde plaats met 37 punten. OH Leuven is achtste met een punt minder. Eupen staat met 31 punten op de 12e plaats. Excel Moeskroen is met 26 punten 16e.