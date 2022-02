Javier Torrente is ontslagen als hoofdcoach bij rode lantaarn Beerschot, zo maakte de club maandag bekend. Greg Vanderidt neemt voorlopig over.

'Hij zal met de huidige technische staf de volgende wedstrijden voorbereiden. In de komende weken zal de club alle pistes bekijken naar het komende seizoen toe', klinkt het in de mededeling. Ook de samenwerking met assistent-coach Diego Torrente werd stopgezet.

De 52-jarige Argentijn was nog maar sinds eind september op het Kiel aan de slag, als opvolger van de eveneens ontslagen Peter Maes. Toen werd er een coachingteam van vier trainers aangesteld, met naast Javier en Diego Torrente ook nog Vanderidt en Frank Magerman.

Van enige beterschap nadien was echter geen sprake. Eind oktober en begin november was er even een opflakkering, met zowaar tegen Seraing de eerste competitiezege van het seizoen. Sindsdien stapelden de nederlagen zich weer op, waardoor de situatie stilaan uitzichtloos is. Het einde van de reguliere competitie nadert met rasse schreden en de achterstand op Seraing, de voorlaatste in de stand, bedraagt nog steeds tien punten. Van de eerste veilige plek van Zulte Waregem zijn ze twaalf punten verwijderd.

'Hij zal met de huidige technische staf de volgende wedstrijden voorbereiden. In de komende weken zal de club alle pistes bekijken naar het komende seizoen toe', klinkt het in de mededeling. Ook de samenwerking met assistent-coach Diego Torrente werd stopgezet. De 52-jarige Argentijn was nog maar sinds eind september op het Kiel aan de slag, als opvolger van de eveneens ontslagen Peter Maes. Toen werd er een coachingteam van vier trainers aangesteld, met naast Javier en Diego Torrente ook nog Vanderidt en Frank Magerman. Van enige beterschap nadien was echter geen sprake. Eind oktober en begin november was er even een opflakkering, met zowaar tegen Seraing de eerste competitiezege van het seizoen. Sindsdien stapelden de nederlagen zich weer op, waardoor de situatie stilaan uitzichtloos is. Het einde van de reguliere competitie nadert met rasse schreden en de achterstand op Seraing, de voorlaatste in de stand, bedraagt nog steeds tien punten. Van de eerste veilige plek van Zulte Waregem zijn ze twaalf punten verwijderd.