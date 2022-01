Brighton & Hove Albion roept Moises Caicedo terug naar de club waardoor er een einde komt aan de uitleenbeurt van de middenvelder aan Beerschot. Dat heeft de rode lantaarn in de Jupiler Pro League woensdag gemeld.

De 20-jarige Caicedo voetbalde sinds afgelopen zomer op het Kiel maar moet nu de Ratten, die volop moeten knokken om het behoud, verlaten om terug te keren naar zijn moederclub. Caicedo kwam in veertien officiële wedstrijden in actie voor Beerschot. Daarin scoorde hij twee keer en gaf hij een assist.

'Beerschot wenst Moises veel succes in zijn verdere carrière en wil hem bedanken voor zijn inzet en harde werk in zijn periode op het Kiel', klinkt het in een mededeling.

Beerschot staat in de Jupiler Pro League helemaal onderaan met amper negen punten, dat zijn er tien minder dan Seraing (wedstrijd meer), dat een plaats boven het Antwerpse team staat. Zulte Waregem (wedstrijd meer) staat op een veilige zestiende plaats met 23 punten.

