Dit weekend gaat de Challenger Pro League ofte 1B van start. Degradant Beerschot begint zijn zoektocht naar eerherstel tegen het herdoopte SK Beveren. Ryan Sanusi is optimistisch: 'We moeten van niemand bang zijn'.

We ontmoeten Ryan Sanusi op het Kiel daags voor hij met Beerschot tegen Dessel het voorseizoen afsluit. Een voorseizoen dat naar zijn eigen zeggen 'in stijgende lijn' verliep. Wie even op Beerschot rondloopt, ziet het onmiddellijk: Sanusi is een door en door Beerschot-speler. Voor en na het interview maakt hij een ontspannen praatje met enkele medewerkers van de club die hij zo goed kent.Wanneer we hem vragen wat zijn plannen zijn voor de rest van de dag, antwoordt hij kordaat: 'Krachttraining.' Sanusi staat scherp voor een nieuw seizoen in 1B. De Beerschotkapitein geeft aan er alles aan te willen doen om zijn lichaam fit te houden, nadat een knieblessure hem vorig jaar een half jaar aan de kant hield. In de drie jaar sinds zijn terugkeer naar de ploeg van zijn jeugd maakte hij al alles mee. De promotie naar 1A, het eerste seizoen daar, toen Beerschot bij momenten de pannen van het dak speelde, en de tragische degradatie van vorig seizoen. Nu vat hij het seizoen aan met één doel: terugkeren naar 1A. 'De wedstrijden die je daar speelt, zijn de wedstrijden waarvoor je prof wordt.'Vorig jaar was duidelijk je moeilijkste seizoen bij Beerschot tot nu toe. Welke lessen uit vorig seizoen neem je mee naar dit jaar?Ryan Sanusi: 'In zo'n degradatieseizoen is het duidelijk dat er altijd een paar dingen fout gaan, dat neem je wel mee. De les die ik persoonlijk trek uit vorig seizoen is dat het niet te onderschatten is hoe belangrijk een goeie groepscohesie is. Dat is een voorwaarde om te presteren, in welke divisie of competitie je ook speelt. Vorig jaar was die cohesie er onvoldoende, om verschillende redenen. Maar als we willen meedoen voor promotie, moeten we vanaf het begin zorgen dat dat snor zit.'Vorig jaar was je ook heel lang geveld door een blessure. Als aanvoerder ben je belangrijk in de kleedkamer, het moet moeilijk geweest zijn om op die manier bij te dragen aan de groepscohesie. Sanusi: 'Ja, dat was zeker het geval. Ik neem de verantwoordelijkheid ook graag op mij om een van de leiders in de kleedkamer te zijn. Als je dan zo lang niet meespeelt, is dat niet evident. Daarom dat ik er alles aan doe om fysiek in orde te zijn zodat ik die rol wel kan opnemen. Ik ben graag een mentor voor de jongere spelers van de ploeg. Voor een goeie groepssfeer is het ook belangrijk dat iedereen zich gedraagt en niemand buiten de lijntjes kleurt. We hebben veel jonge spelers in de ploeg, maar het is ook aan de oudere jongens om ervoor te zorgen dat iedereen zijn best blijft doen, zelfs als het even tegenzit.'Er vertrok een behoorlijk aantal spelers, onder wie Joren Dom en Tom Pietermaat, die er toch al lang zitten. Voor jou waren er ook kansen om te vertrekken, waarom koos je om te blijven? Sanusi: 'Die kansen waren er zeker, ik kon tekenen bij verschillende clubs in 1A. Maar ik wou geen afscheid nemen van Beerschot op deze manier, net na een degradatie. Ik ben gehecht aan de club, ik kom van Antwerpen en heb hier altijd gespeeld in de jeugd. Het is mijn club en mijn stad, en ik wou de fans niet de rug toekeren na zo'n teleurstellend seizoen. Beerschot wou mij ook heel graag houden, wat fijn is.'Ik heb alle opties naast elkaar gelegd en besloot om me bij deze club met deze fans achter een nieuw project te scharen en daar vol voor te gaan. Dat voelde juister dan naar een club in 1A te verhuizen, waar je waarschijnlijk niet meedoet voor de prijzen en op voorhand niet weet in welke situatie je terechtkomt.'De Antwerpse roots speelden dus ook mee in je beslissing?Sanusi: 'Die hebben zeker meegespeeld. Ik ben op mijn 18e naar het buitenland gegaan en ben op mijn 27e teruggekomen. Ondertussen woon ik drie jaar terug in Antwerpen en ik voel dat ik opnieuw heel gehecht ben aan de stad. Heel mijn sociaal netwerk zit hier, ondertussen beginnen mijn kinderen zich hier ook te settelen en mijn vrouw is hier gelukkig. Dat gevoel van thuis zijn wordt belangrijker naarmate dat je ouder wordt en iets probeert op te bouwen.Een andere speler die ook lijkt te blijven is Ilias Sebaoui. Is hij dé speler die Beerschot naar een hoger niveau kan tillen dit seizoen? Sanusi: 'Dat denk ik wel, vorig jaar heeft hij zijn kans gekregen en hij heeft die met beide handen gegrepen. Als hij blijft, zal hij wel moeten bevestigen. Vorig jaar kwam hij erin als jonge gast, niemand verwachtte van hem dat hij ons zou behoeden voor degradatie. Dit jaar ligt dat anders. Het is nu ook aan hem om meer verantwoordelijkheid op te nemen. We verwachten alleszins dat hij veel zal brengen.'Met Andreas Wieland kwam er een nieuwe trainer. Hoe klikt het met hem?Sanusi: 'Zijn manier van werken noem ik 'heel Duits' en zijn visie op het voetbal is erg modern. Zijn aanpak is direct, iedereen is gelijk voor de wet. Hij verwacht van ons dat we intensief trainen, met een hoog arbeidsethos. Iedereen moet hard werken en niemand kan de kantjes eraf lopen. Hij hamert ook op het groepsgevoel. Zoals ik al aangaf, vind ik dat enorm belangrijk. Iedereen moet een band hebben met elkaar. Een competitie zoals 1B is onvoorspelbaar, niet alles zal volgens plan verlopen. Dan is het belangrijk dat de groep hecht is. 'We weten dat met onze fysieke kracht en voetballend vermogen heel wat mogelijk is. De manier waarop de coach zijn trainingen plant en zijn tactische uitleg - wat we moeten doen bij balbezit en balverlies - staat ons toe om daar het beste uit te halen. Wat mij betreft, was de klik met de trainer vanaf dag één heel goed. We zijn allemaal mee in zijn verhaal. Nu moeten we dat vertalen naar prestaties.'Het klinkt alsof Wieland de dingen anders aanpakt dan zijn voorgangers.Sanusi: 'Alles is anders, van de manier waarop hij communiceert tot de oefeningen die we op training doen. Er wordt ook veel intenser getraind. Het valt echt niet te vergelijken met vorig seizoen.'Wieland was bij LASK assistent van Dominik Thalhammer, die Cercle vorig jaar veranderde in een gegenpressingmachine waartegen geen enkele ploeg graag speelde. Is dat ook wat we van jullie mogen verwachten tegen SK Beveren volgende week?Sanusi: 'Dat is alleszins wat we proberen te doen en zo bereiden we ons voor. Die lijn willen we doortrekken naar de competitie. Ik hoop dat we dat dit weekend ook kunnen laten zien.'De resultaten in de oefenwedstrijden waren wisselend. Hoe beoordeel jij jullie voorbereiding?Sanusi: 'Het ging in stijgende lijn. We begonnen met Brugge en OHL, twee sterke tegenstanders waartegen we toch goed voetbalden. Op het eerste kwartier na hadden we tegen OHL het overwicht. We hadden die wedstrijd zeker kunnen winnen. Vervolgens versloegen we Westerlo en Sparta. Tegen Eindhoven toonden we veel veerkracht door na een slechte eerste helft terug te komen. Ik ben dus optimistisch. De voorbereiding duurde lang waardoor we veel tijd kregen om op elkaar ingespeeld te geraken en te hameren op de dingen die belangrijk zijn.'Is promotie haalbaar voor jullie dit jaar? Sanusi: 'Zeker, Beerschot kan het niet maken om lager te mikken. We zijn het aan onze status verplicht om er vol voor te gaan. Je moet natuurlijk voorzichtig zijn - je weet nooit wat er kan gebeuren in een seizoen - maar als je naar onze kern kijkt, dan lijkt die ambitie gegrond.'Is er een ploeg in 1B die je ziet als grote bedreiging voor die ambities?Sanusi: 'Nee, in het voetbal mag je nooit bang zijn van je concurrenten. Er zijn natuurlijk ploegen waarvan je weet dat ze ambitieus zijn en een sterke kern hebben, zoals Beveren en RWDM. Maar wij moeten vooral van onze eigen kwaliteiten uitgaan. Veel ploegen zullen ook naar ons kijken als 'het grote Beerschot' dat iets recht te zetten heeft.'1B is wel wat veranderd sinds je er de laatste keer uit promoveerde. Een nieuwe hervorming maakte er de Challenger Pro League van met twaalf ploegen waaronder vier belofteteams. Hoe sta je tegenover die hervorming?Sanusi: 'Ik vind het wel leuk dat er weer meer ploegen zijn in de competitie. Acht ploegen is gewoon te weinig. Nu speelt iedereen tegen elkaar, dus heb je al 22 wedstrijden. Dan wordt de competitie gesplitst (in play-offs om promotie/degradatie, nvdr) en heb je er nog eens tien. Toen we vroeger vier keer tegen elkaar speelden, was dat te veel. Het voelde bijna onnatuurlijk om telkens opnieuw dezelfde ploegen te bekampen.'De jonge ploegen zijn natuurlijke groepen vol beloftevolle gasten die heel erg gemotiveerd zijn en zich willen tonen. Ze zijn sowieso niet te onderschatten. We moeten vooral waakzaam blijven, niet te veel de voet van het gaspedaal halen en er ook tegen die ploegen volop voor gaan.'Wat opvalt, is dat een ploeg als Club NXT ook in 1B veel transfers doet. Ze spendeerden al een veelvoud van Beerschot op de transfermarkt. Die geldpotten komen natuurlijk van een club die jaarlijks Champions League speelt. Vind je dat oneerlijk? Sanusi: 'Goede vraag, maar we moeten vooral naar onszelf kijken. Natuurlijk zal Club Brugge zijn vermogen gebruiken om Club NXT op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Het is niet meer dan normaal dat zij niet willen dat het team onderaan bengelt. Maar het is ook goed voor ons en voor de competitie als er sterke ploegen in 1B staan.'Je bent nu 30 jaar, welke ambities heb je nog voor je eigen carrière?Sanusi: 'Mijn enige doel is om zo snel mogelijk terug in 1A te geraken met Beerschot. De wedstrijden die je daar speelt, daarvoor word je prof. Met deze club promoveren en daarna in de hoogste afdeling blijven is mijn grootste ambitie.'