Al decennialang produceert KRC Genk topkeepers. Logan Bailly, Thibaut Courtois, Koen Casteels en nu Nordin Jackers passeerden er door de handen van keepertrainer Guy Martens. Wat is het geheim?

Guy Martens (60) antwoordt in Sport/Voetbalmagazine op die vraag: 'In april kwam er een reportage in De Voetbaltrainer (een vakblad voor trainers, nvdr) dat daar ook naar peilde. Intern was daar vooraf wat commotie rond, dat we toch geen geheimen mochten prijsgeven. Ik zei toen: geheimen? Het is niet dat we hier vier lepeltjes van dit en drie van dat in een potje doen, wat roeren en, hop, je hebt een goeie keeper. Zo werkt het niet. Wat we algemeen doen, kan je uitleggen op clinics of in interviews, maar de details komen van vakmannen die er dagelijks mee bezig zijn en die zich steeds verder informeren. Iedereen mag komen kijken, maar die details kan je nooit allemaal meegeven. Ik ben zestig en ik leer nog bij. Zo heb ik in München één bepaald detail ontdekt, dat we nu toepassen en dat resultaat oplevert. Negentig procent van wat ik zie op zulke clinics, daarvan weet ik: dat heb ik al geprobeerd of neen, dat moet ik niet proberen, want dat zal niet werken. Maar dat ene detail kan wél interessant zijn en dan zijn we weer een klein stapje verder...

'Van hun zes tot tien jaar proberen we hen zoveel mogelijk te laten meevoetballen. Wil je een proactieve doelman, dan moet die voelen wat het is: hoog spelen, een voorspeler zijn, middenvelder, verdediger. Alle rollen. Eigenlijk zouden ze alle sporten moeten proberen, alleen kan dat niet in de praktijk, ze moeten ook nog naar school. Tussen zes en tien proberen we er dus zo weinig mogelijk 'vaste keepers' van te maken. Daarna leren we het hen stap voor stap, waarin ze kunnen blijven meevoetballen. Zo krijgen ze veel meer inzicht in het spelletje. Op vijftien- à zestienjarige leeftijd haal ik ze naar de A-kern. Dikwijls mondjesmaat, eens een dag of twee, dan weer een week, of wat langer in de schoolvakanties, met oog voor de fysieke belasting. Voor doelmannen is dat wat makkelijker in de gaten te houden dan voor veldspelers...

'Financieel wordt soms heel hard aan jongens getrokken, dan is het zeer belangrijk dat je aan ouders een duidelijk sportief plan kan voorleggen. Financieel kunnen we nooit meebieden, sportief wel. Ons grote voordeel is dat we bewijzen hebben van wat we zeggen. Dat spreekt ouders aan.'

Lees het volledige interview met Guy Martens in onze +zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 19 juni.