Beker: Antwerp plaatst zich na strafschopwinst in thriller voor kwartfinales

Antwerp heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Beker van België. The Great Old klopte dinsdag in de achtste finales op de Bosuil KRC Genk na strafschoppen met 4-3. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2, na de verlengingen 3-3.

Antwerp-coach Laszlo Boloni viert de winst met aanvaller Dieumerci Mbokani. © Belga