Club Brugge heeft zich donderdagavond als vierde en laatste geplaatst voor de halve finales van de Beker van België. Daarin neemt blauw-zwart het op tegen AA Gent.

In de kwartfinales haalde de Belgische landskampioen het met 4-1 van Oud-Heverlee Leuven, nadat er vorige week in Heverlee in het competitieduel met dezelfde score gewonnen werd. Net als Anderlecht eerder op de avond tegen KV Kortrijk (3-0) rekende blauw-zwart voor rust reeds af met de bezoekers uit Leuven en net als in het Astridpark mocht de thuisploeg met een 2-0 ruststand de kleedkamers opzoeken.

Charles De Ketelaere (41.) opende met de rust in zicht de score voor de thuisploeg, na een flater van de bezoekende doelman Runar Alex Runarsson verdubbelde Eder Balanta (45.+5) diep in de toegevoegde tijd de Brugse voorsprong. Wedstrijd gespeeld, zo dacht de thuisploeg althans, die zich in de tweede helft in slaap liet wiegen. Via een afstandsschot van aanvoerder Xavier Mercier sloeg de fusieploeg echter toe en kwam er terug spanning in de wedstrijd.

Die duurde slechts een vijftal minuten. Toen bediende CDK zijn aanvalsmaatje Noa Lang, die de 3-1 slechts binnen te duwen had. In de toegevoegde tijd maakte Hans Vanaken er met een vrije trap nog 4-1 van.

Woensdag plaatsten AA Gent en Eupen zich reeds voor de halve finales.

Halve finales

AA Gent tegen landskampioen Club Brugge is de topaffiche van die halve finales, waarvan de loting donderdagavond na afloop van de laatste kwartfinale in Brugge gehouden werd. De heenwedstrijd wordt tussen 1 en 3 februari in Gent afgewerkt, de terugwedstrijd een maand later (1-3 maart) in het Jan Breydelstadion.

In de tweede halve finale staat Eupen tegenover recordkampioen RSC Anderlecht.

