In de Beker van België hebben KV Mechelen en KAA Gent zich weten te plaatsen voor de kwartfinales. Malinwa won op het veld van Beerschot met 0-1, de Buffalo's haalden dan weer met 3-1 uit tegen Charleroi.

Mechelen mocht met een 0-1 voorsprong gaan rusten, dankzij een laat doelpunt van Rob Schoofs, die een voorzet van Issa Kaboré in doel kopte. Kort na rust kwam Mechelen bijzonder kort bij de 0-2, maar trof het kanonschot van Steven Defour de paal. Hoewel Beerschot verwoed naar de gelijkmaker op zoek ging, waren de beste kansen nog voor Mechelen, dat nu al veertien bekerduels ongeslagen is. Zondag staan Beerschot en Mechelen op de 26e competitiespeeldag al opnieuw tegenover elkaar.

Ook in Gent hadden de bezoekers bij de rust een 0-1 voorsprong. Daar zorgde Shamar Nicholson al in de tweede minuut voor. Cristian Benavente leek er in de 54e minuut 0-2 van te maken, maar zijn goal werd wegens buitenspel afgekeurd. Of de middenvelder van Charleroi ook echt uit buitenspel scoorde, is voer voor heel wat discussie, een VAR was er niet. Tot een kwartier voor tijd leek het ene doelpunt toch te gaan volstaan voor Charleroi. Dan zette de net ingevallen Vadis Odjidja Roman Yaremchuk op weg naar de gelijkmaker. Acht minuten later scoorde Odjidja, na een hamstringblessure voor het eerst weer in de wedstrijdkern, zelf de 2-1 en ook voor de 3-1 gaf de wederoptredende kapitein de aanzet. Het doelpunt kwam op naam van Saido Berahino in de 85ste minuut, die een voorzet van Milad Mohammadi in eigen doel schoof.

Mechelen en KAA Gent voegen zich bij Cercle Brugge, Club Brugge, Eupen, Genk en Standard. Union Sint-Gillis en RSC Anderlecht strijden donderdagavond om het laatste ticket naar de kwartfinales. Na die wedstrijd wordt de loting uitgevoerd.

