Belangrijk drieluik voor Waasland-Beveren en Ferrera

Donderdag speelde Waasland-Beveren een oefenwedstrijd bij KV Oostende. Opmerkelijk is dat niet. De Waaslanders doen dat dit seizoen geregeld om trainer Yannick Ferrera de kans te geven zijn ruime kern - met daarin achttien nieuwkomers - in wedstrijdomstandigheden te testen. Geel-blauw speelde een uitstekende wedstrijd, met technisch verzorgd voetbal. Net als eerder in Lokeren won het ook, dit keer met 1-4, tegen een KVO met jongens als Nicolas Lombaerts, Laurens De Bock, Kevin Vandendriessche en Sander Coopman in de ploeg.

