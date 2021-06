Wat brengt de tweede EK-match voor de Rode Duivels? Emoties, ongetwijfeld vooraf en nadien. En verder wat meer prikkels voor een groep die ambitieus is, maar ook veel rust uitstraalt.

Na Sint-Petersburg, nu Kopenhagen. Daar krijgen we deel twee van het Europese avontuur van de Rode Duivels, met wat vraagtekens. Hoe groeit Thomas Meunier verder, wat met Jan Vertonghen, hoe reageren de Denen op wat er gebeurde met Christian Eriksen, hoe wedstrijdfit is Axel Witsel en zet Eden Hazard zijn progressie verder?De Rode Duivels bereiden zich alleszins geconcentreerd voor op hun tweede duel, in Kopenhagen tegen Denemarken. Een echte uitwedstrijd opnieuw, bij de ploeg die mentaal door moeilijke momenten ging. Wie in welke toestand morgen om 18 uur aan de aftrap komt, het zal een lastige worden, wist ook Nacer Chadli gisteren. Maar het nieuws rond het herstel van de Deen is goed, het is naast een mentale opluchting ook een sportieve aderlating voor de Denen. Een van hun beste voetballers kijkt toe en inspireert. Helaas niet meer op het veld.De recente ontmoetingen met de Denen draaiden uit in het voordeel van de Belgen: op 5 september van vorig jaar winst in Kopenhagen (0-2), op 18 november winst in Leuven met 4-2. Zes doelpunten in twee wedstrijden, een Duivels gemiddelde.Krijgen we een kopie van die twee wedstrijden of hebben de Denen de Duivels toen zand in de ogen gestrooid en dokterden ze een ander project uit?Risicoloos professioneel, schreven we na de uitwedstrijd begin september. Er kwam toen géén experimenteel elftal op de mat in Kopenhagen en dan weet de tegenstander hoe laat het is. Slechts een paar teams kunnen de Belgen, als ze er met het hoofd bij zijn, dan uit evenwicht brengen.Martínez gebruikte de recente interlands om jongens uit te proberen, maar met mate. Dat zagen we in september in Denemarken. In afwezigheid van Courtois, Witsel, De Bruyne, Boyata en Eden Hazard kwam alleen gelouterd volk aan de aftrap. Mignolet verving Courtois, Denayer Boyata, op het middenveld kreeg Tielemans de rol van De Bruyne en Dendoncker die van Witsel en voorin mocht Carrasco toen ook al eens tonen dat hij op de positie van Eden Hazard iets kon brengen. Er kwam veel loopwerk aan te pas, want de Duivels, met een gemiddelde leeftijd van 28,9 jaar, speelden voor de rust vanuit een vrij laag blok, opgejaagd door de tegenstand. De Denen probeerden met hoog druk zetten voor de rust de Belgen uit evenwicht te brengen en daar slaagden ze af en toe in. Paar keer slecht uitvoetballen, een stuk of wat mislukte controles, maar veel gevaar leverde een en ander niet op. Toen Denayer, uitstekend in de anticipatie, al vrij snel scoorde, en na een minuut of 20, 25 de energie uit de Deense benen sijpelde en het druk zetten allerminst synchroon gebeurde, namen de Rode Duivels de controle in handen. Na de rust ging het eigen voetballen een tijdje beter. Tielemans kwam beter in de wedstrijd, de vrije man werd makkelijker gevonden en de wedstrijd werd professioneel uitgespeeld, met nog een scherpe goal van Dries Mertens bovenop de eerste.Dezelfde hoge pressing van de Denen zagen we in Leuven. Dit keer was De Bruyne er wel om Tielemans en Dendoncker bij te staan, en stond ook Chadli op het veld. Die beleefde een lastige avond aan de bal vanwege te weinig ritme, maakte zelfs een owngoal, maar Martínez gaf hem vertrouwen en liet hem toch staan. De man van de match toen was Youri Tielemans, die vroeg scoorde en betrokken was bij alle vier de Belgische goals. De beloning die avond was een kwalificatie voor de Final Four van de Nations League later dit jaar.Twee keer Denayer tegen de Denen, twee keer het duo Dendoncker-Tielemans voor de verdediging, twee keer werd gevoetbald zonder Eden Hazard en Axel Witsel. Er zijn automatismen van toen die nu opnieuw kunnen worden doorgetrokken, tegen een tegenstander die straks min of meer dezelfde zal zijn, min Eriksen. Een ploeg die hoog druk zal zetten, maar daar kunnen de Duivels wel mee om. Geef ze ruimte en ze zijn dodelijk.En dan is het uitkijken naar hoe ver de jongens met problemen staan. En naar het vervolg van dit tornooi.