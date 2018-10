België en Nederland leveren gelijkspel af in matige Derby der Lage Landen

Duels tussen beide landen kunnen nooit als vriendschappelijk omschreven worden, maar door de overvolle kalender verscheen er toch aan beide kanten een half B-elftal aan de aftrap. Aan Belgische zijde kwam Simon Mignolet zo voor het eerst sinds eind maart nog eens onder de lat te staan, en waren Jason Denayer en Dedryck Boyata de nieuwe namen in de verdediging. Verder kwamen er in vergelijking met het met 2-1 gewonnen Nations League-duel tegen Zwitserland met Nacer Chadli en Timothy Castagne ook twee andere wingbacks aan de aftrap. Bij de rust werd dan ook nog eens de volledige voorlinie in de kleedkamer gehouden en zo kwam er een toch wel heel onuitgegeven elftal tussen de lijnen, Witsel werd zelfs aanvoerder.

De Rode Duivels startten verschroeiend in deze 127e Derby der Lage Landen en na vijf minuten trapte Dries Mertens met een schitterende knal al de openingstreffer voorbij Jasper Cillessen. Architect van het doelpunt was nog maar eens Eden Hazard, de Speler van de Maand in Engeland eiste een hoofdrol op in het wedstrijdbegin.

Op het eerste Nederlandse gevaar was het een kwartier wachten, maar daarna knokte Oranje zich wel in de wedstrijd, met een bedrijvige Arnaut Danjuma op links. Uitgerekend de Club Brugge-winger bracht de Nederlanders net voor het halfuur langszij, na een misser van Timothy Castagne. Het eerste doelpunt van Danjuma voor Oranje, het gaat de laatste maanden bijzonder hard voor de Nederlander.

De Rode Duivels waren de controle over de wedstrijd kwijt en even later stond het bijna 1-2, toen een krul van Quincy Promes op de paal belandde - de verdediging maakte daarbij geen al te sterke indruk.

Het Nederlandse intermezzo had het tempo uit de wedstrijd gehaald en na de pauze konden de Duivels hun overwicht niet omzetten in grote kansen, al stak de ingevallen Michy Batshuayi wel twee keer de neus aan het venster. Meer nog, de beste kansen waren voor de bezoekers en een kwartier voor affluiten was er een uitstekende Mignolet nodig om Nathan Aké van de winnende treffer te houden.

Oranje had het commando weer overgenomen en bleef onder impuls van een vinnige Memphis Depay onrust zaaien - ook op de Belgische tribunes en dat was in het Koning Boudewijnstadion toch al een tijdje geleden. Gescoord werd er niet meer en zo eindigde de Derby voor de tweede keer op rij op een 1-1 gelijkspel.