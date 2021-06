Wedstrijd drie van de Rode Duivels staat in het teken van wedstrijdritme geven aan de grote kanonnen. Waar staan Kevin De Bruyne, Thomas Vermaelen, Axel Witsel en Eden Hazard?

We zouden daar in één adem ook aan toevoegen: en hoe zit het met Carrasco een rij lager en kan Jeremy Doku al iets brengen?Geen Thorgan Hazard vanmiddag op het vliegtuig richting Sint-Petersburg. De vaste linkerwinger van de Rode Duivels, die de voorbije maanden veel speelminuten kreeg op die flank, kreeg in de wedstrijd tegen Denemarken een tik tegen de knie. Hij wist niet goed waar en wanneer, maar de hinder was er. Zaterdag kon hij niet trainen, zondag evenmin. Beslist werd om hem thuis te houden.De logische vervanger heet dan Nacer Chadli, op die positie niet onaardig tegen Kroatië, maar die had eerder in de week last van de kuit. Krijgen we dan optie drie te zien: Yannick Carrasco een rijtje achteruit? De Madrileen, inmiddels aan bijna 50 interlands, doet dat niet graag, maar heeft er wel het loopvermogen en de kwaliteiten voor. De helft van het WK drie jaar geleden startte hij op die positie. Een beetje tegen zijn zin, maar de aanvallende weelde is zo groot dat spelers soms moeten buigen. Vraag Thorgan Hazard naar zijn favoriete plaats en hij wil ook hogerop.Anders dan de vorige twee duels kan Martínez dit keer niet terugvallen op ervaring van een match tegen de Finnen. Het laatste onderlinge duel was in de aanloop naar het vorige EK, een oefeninterland. 1-1 werd het in Brussel. Lukaku scoorde, bij de Finnen zaten Jere Uronen en Teemu Pukki nog op de bank. Tim Sparv, doelman Lukas Hradecky, en de verdedigers Joona Toivio en Paulus Arajuuri zijn overlevers van toen.Krijgen we tactisch opnieuw een gespiegelde wedstrijd, zoals tegen de Denen? Kan best. De Finnen spelen ook in 3-5-2, dat kan je snel ombuigen richting de 3-4-1-2 waarmee de Belgen allicht gaan uitpakken.Met De Bruyne in een vrije rol voor het duo Witsel-Tielemans, en achter/in de buurt van Lukaku, die pleitte voor de sterkst mogelijke opstelling. Dus ook met hem in de basis. Lukaku wil het ritme het liefst aanhouden. Maar ook de automatismen met Eden Hazard - het is inmiddels van najaar 2019 geleden dat die nog eens een volledige interland speelde - weer aanscherpen. En die met De Bruyne rond zich. Niet als valse negen zoals bij City, maar toch een beetje, zeker in balverlies gaat De Bruyne centraal op de verdedigers storen. Drie centrale middenvelders is geen luxe, tegenover de drie Finnen die daar staan. Sparv is dan eerder de controlerende, Robin Lod meer de spelmaker en Glen Kamara de lopende speler.Achterin krijgen we een derde centrale verdediger in drie wedstrijden. Na Dedryck Boyata en Jason Denayer: Thomas Vermaelen. Tenzij die links Jan Vertonghen zou vervangen. Het blijft wat puzzelen voor de coach, niemand werpt zich voorlopig op als dé vervanger van Kompany.Voor de op een EK debuterende Finnen is de inzet een plaats in de volgende ronde, eventueel als beste derde, als ze niet beter doen dan de Russen. Als ze doorstoten, zal het vooral op basis van wat beginnersgeluk zijn, hun defensieve prestaties en de organisatie. In die vreemde match tegen de Denen hadden ze 31 procent balbezit en 1 schot binnen het kader. Goed voor een goal en drie punten.In de wedstrijd tegen de Russen hadden ze 41 procent balbezit, maar schoten ze ook slechts 1 keer - via Pukki - binnen het kader. Wel meer op doel maar nagenoeg altijd naast.De vraag is ook of we straks, wellicht na een uur, een eerste keer Doku gaan te zien krijgen. De offensieve bezetting van de bank in de vorige twee wedstrijden was (naast De Bruyne en Hazard tegen Denemarken) het vijftal Benteke, Batshuayi, Trossard, Doku en Praet. Van dat vijftal kreeg alleen Praet tegen de Russen een kwartiertje. Als een en ander wat meezit, zien we misschien eens andere jongens aan het werk. En dan als vervanger van Hazard eerder Doku dan Trossard, om ook daar eens af te tasten waar de dribbelkont staat op zo'n tornooi, en of hij eventueel nu al een alternatief kan zijn voor Hazard later op het tornooi. Van Mertens kennen we de vorm, van de spits van Rennes nog niet.