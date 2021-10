De Red Flames nemen het vanavond om 19u op tegen Noorwegen in Oslo om een sterk signaal af te leveren tijdens de kwalificaties voor het WK 2023.

Als je de vrouwelijke nationale ploeg volgt, dreig je al eens jezelf te herhalen. Bijvoorbeeld dat de Belgen nu eens die volgende stap moeten zetten om bij de grote Europese naties te horen. Hetgeen we eigenlijk dachten dat ze hadden gehaald in december vorig jaar na een enorm sterke wedstrijd tegen Zwitserland (4-0) om zo naar het EK te gaan. Maar sinds die gekke Leuvense nacht, ben je geneigd te denken dat de Flames nog een lange weg hebben af te leggen om echt een topland te worden.Daartegenover staat wel dat de ploeg, samen met de voetbalbond, enorm ambitieus is. Een beetje naar het beeld van Justine Vanhaevermaet: 'Accept no limit'. De auteur van twee goals én twee assists tegen Kosovo (7-0) is het voorbeeld van die wil om van het Belgisch vrouwenvoetbal, met zijn tekortkomingen, te professionaliseren. Vanhaevermaet wou geen tijd verliezen en trok al in 2019 naar Noorwegen, net de tegenstander van de Red Flames vanavond. Het nummer 12 van de wereld, dat bovendien enkel professionele voetbalsters kent in de kern met onder meer Caroline Graham Hansen (Barcelona) en Guro Reiten (Chelsea), kan wel eens de ideale tegenstander zijn om te zien wat het potentieel van deze Belgische ploeg is, zes maanden na de vriendschappelijke nederlaag tegen de Noren in het eigen Koning Boudewijnstadion. 'De groep heeft honger en zin om te tonen wat het kan tegen de topploegen', vertelt Vanhaevermaet voor de kwalificatiewedstrijd. 'We hebben al eerder getoond dat we op hoog niveau kunnen spelen, maar we moeten dat nu ook laten zien tegen de beste teams. Noorwegen heeft grote sterren, maar ik ben er niet zo zeker van dat ze dezelfde cohesie op het veld hebben als wij.'Een van de grote verschillen tussen beide ploegen ligt in het fysieke aspect, waardoor de Noren in de vorige wedstrijd tegen de Flames een volgens bondscoach Ives Serneels 'indrukwekkende pressing' konden uitvoeren. Volgens Vanhaevermaet zet de ploeg daar wel steeds grotere stappen in. Er wordt meer gewerkt bij de clubs en er zijn extra sessies in Tubeke met internationals die in België spelen: de discipline in het land blijft groeien. Zonder te vergeten dat er heel wat Belgen het land verlaten hebben voor een avontuur in een andere competitie. Maar is dat voldoende om een rechtsreeks ticket te veroveren voor een trip naar Australië en Nieuw-Zeeland in 2023? De verplaatsing naar Oslo zal al enkele antwoorden kunnen geven, zelfs al zet Serneels niet al te veel druk op de match door te zeggen dat wat er ook gebeurt de campagne nog lang is.'Het zal zwaar worden, dat weten we, maar als we ons beste niveau halen, kunnen we in Oslo een resultaat neerzetten. Alles ligt in ons kamp. Het doel zijn dus de drie punten, in ieder geval, en we hebben niets te verliezen', bevestigt ook Tine De Caigny. De ambitie is er dus, vooral bij de speelster die naar Hoffeheim trok, een club in de schaduw van Wolfsburg en Bayern in de Bundesliga. Een transfer die haar deed proeven van het allerhoogste Europese niveau. 'We hebben soms de gewoonte om te vriendelijk te zijn. Dat heb ik ook geleerd in Hoffenheim: niet te zacht zijn voor je tegenstander. We moeten met de Flames nu onze wil opleggen en hen ons doen respecteren.''Aanvallend en verdedigend hebben we geen recht om een foutje te maken', vertelt Vanhaevermaet. 'We mogen niet zeggen: oké, ik ben de bal verloren en ga hem nu aan 80% recupereren. Neen, we moeten iedere seconde 100% zijn. Dat is de sleutel om bij de Europese top te komen.'