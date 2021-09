Peter t'Kint, journalist bij Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op het voetbalweekend. Onder meer Club Brugge, Charleroi en KAA Gent passeren de revue.

Na de 1-1 tegen PSG werd er veel gesproken over de prestatie van de spelers van Club Brugge, maar heeft niet vooral trainer Philippe Clement zijn visitekaartje (nog eens) afgegeven in Europa?

...

Na de 1-1 tegen PSG werd er veel gesproken over de prestatie van de spelers van Club Brugge, maar heeft niet vooral trainer Philippe Clement zijn visitekaartje (nog eens) afgegeven in Europa?Peter t'Kint: 'Laat ons dat na een paar opeenvolgende seizoenen nuanceren: heel Europa kent onderhand wel alle trainers, alle spelers, alle clubs. Daar gaat die ene - wel fel gemediatiseerde - wedstrijd, niet veel meer aan veranderen. Wie zijn huiswerk heeft gemaakt, weet inmiddels al duidelijk waar Clement voor staat.''Anderzijds: het visitekaartje werd wel nog wat nadrukkelijker op tafel gelegd. België produceert niet alleen aardige voetballers, en Club Brugge haalt dankzij een goed beleid niet alleen steeds betere resultaten in Europa, er zit ook wat trainerstalent op Belgische banken. Daar werden we tot dusver nog niet voor beloond met veel erkenning.''Raymond Goethals en Erik Gerets blijven uitzonderingen in de grote competities, de rest, hoe getalenteerd ook, ging in lager aangeschreven competities aan de slag. Zes maanden geleden - toen Club afstevende op een nieuwe titel en Clement op een derde op rij - vonden we ook: het is tijd voor een nieuwe stap voor deze trainer. Alleen zei iemand, goed ingevoerd elders in Europa toen: hij moet eerst via PSV passeren, een Nederlandse ploeg, of een kelderteam in de Bundesliga om nog voor voller te worden aanzien.''Daar had Clement geen zin in. In een avontuur, vaak kort, ergens in Zuid-Europa evenmin. Dan is PSG een mooier forum, wachtend op een leuke aanbieding uit een topcompetitie. Het zou een mooie erkenning zijn, maar het is met Clement zoals met Vanaken: alles moet goed zitten. En tot dusver was dat niet zo.'Philippe Clement zei na de match op Charleroi dat de ploeg van Edward Still zal meestrijden voor play-off 1. Ben je het daarmee eens?T'Kint: 'Charleroi heeft Club pijn gedaan. Zonder een uitstekende Mignolet was de zege er allicht niet gekomen. En Still is een trainer met een visie, er valt weer wat te zien op Mambour, zowel in balbezit als in de omschakeling.''Maar een plaats in de top vier? Het was zaterdag de eerste keer dat ze verloren en dat had niet gehoeven, het gebeurde pas in blessuretijd. Een gelijkspel was logischer geweest, in dat geval al het vijfde van het seizoen. En dan zitten we bij het pijnpunt: ze hebben een goeie doelman, de verdediging staat er wel, en op het middenveld regeert Morioka en loopt Ilaimaharitra de gaten dicht, maar voorin is de ploeg redelijk straf afhankelijk van Shamar Nicholson. En dat is - zie zijn uitvallen zaterdag - vrij gevaarlijk.''Play-offs met zes, dan zou je wel geld kunnen verwedden op de aanwezigheid van Charleroi. Voor play-offs met vier kunnen ze misschien even meestrijden, maar we vrezen niet tot het einde. De Zebra's hebben iets te weinig scorend vermogen na Nicholson.'Na de 6-1 tegen Club Brugge dachten ze bij KAA Gent dat de trein vertrokken was, maar de ploeg blijft bijzonder wisselvallig presteren. Hoe is dat te verklaren?T'Kint: 'KAA Gent is vroeg begonnen aan het seizoen, al op 22 juli, nog voor de start van het seizoen in de Jupiler Pro League. Gent is al weken - op de interlandpauze in het begin van september na - bezig aan een "Europees" programma, met wedstrijden om de drie à vier dagen. Het duel in Kortrijk was het veertiende van het seizoen.''KVK, dat na de rust toch het spel moest ondergaan en wat meeval had (afgekeurde goal voor randje buitenspel, gemiste strafschop), zat aan match acht. Dat geeft aan in welke luxe je kan werken: focussen op één wedstrijd, wat mensen sparen, wat krachten doseren.''En dat is het probleem van Gent. De verdediging in Kortrijk was nog degene die pal stond tegen Club, en voorin had je ook nog Tissoudali, maar - en zonder hen met de vinger te wijzen - Lemajic, Bezoes en Samoise, het is toch wat anders dan Kums, Odjidja, of Depoitre.''Het is waar je voor kiest. Hein roteert, Brian Priske deed dat eerder op de middag wat minder. Zijn team speelde ook Europees, maar hij wijzigde slechts één naam en twee posities: De Laet werd linksachter, Bataille ging eruit, en Dessoleil werd centrale verdediger. Genk roteerde ook, maar om de zege bij STVV over de streep te halen, moest John van den Brom wel Onuachu van de bank halen.''Gent doet het anders, heeft een grote kern, een te grote, dat is een oud zeer daar. Dan ga je roteren en verlies je aan automatismen en kwaliteit aan de bal. De kansen waren er in Kortrijk, maar werden niet benut.' 'Vergelijk dan met de regelmaat van Anderlecht na de pijnlijke uitschakeling tegen Vitesse. Het verlies in Genk was nog ongelukkig (helemaal in het slot), maar de 7-2 tegen KV Mechelen en de 0-1 bij Standard brachten daar rust. De fans zullen wel morren - geen Europees voetbal - en de schatbewaarder zeker, maar het geeft sportief wel enig overzicht voor Kompany en co. Eén lange week focus op één match en dan krijg je volwassen voetbal, zoals op Standard.''Donderdag staan ze in Brussel tegenover mekaar, de Gantoise en Anderlecht. Een nieuwe stunt van de Buffalo's is niet uitgesloten, maar tot Gent zijn vaste twaalf, dertien op het veld kan brengen, zal het nog op en af gaan, vrezen we. Als ergens in december het stof neerdwarrelt, kan de schade worden opgemeten.'