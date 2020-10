De voetbalbonden van België, Duitsland en Nederland doen gezamenlijk een gooi naar de organisatie van het WK voetbal voor vrouwen in 2027. Dat heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maandagochtend aangekondigd.

De drie federaties hebben hun ambitie kenbaar gemaakt bij de Wereldvoetbalbond (FIFA), verantwoordelijk voor de mondiale eindrondes, en de Europese Voetbalbond (UEFA). Het is de bedoeling dat de drie landen nog voor het einde van dit jaar verdere afspraken maken over de organisatie en dit vastleggen in een convenant. Daarna volgen gesprekken met de (nationale) autoriteiten en potentiële speel- en trainingslocaties. Wanneer het bidbook bij de FIFA moet worden ingeleverd, en wanneer duidelijk wordt wie het toernooi uiteindelijk mag (mogen) organiseren, is op dit moment nog niet bekend.

"We willen het WK vrouwenvoetbal - het grootste sportevent voor vrouwen ter wereld - in 2027 naar hier halen", stelt Peter Bossaert, CEO van de KBVB. "We hebben de voorbije jaren in Nederland - met het EK in 2017 - en in Frankrijk - met het WK in 2019 - kunnen meemaken wat dit evenement kan teweegbrengen: prachtige wedstrijden, volle stadions, massaal veel televisiekijkers, bezoekers van overal ter wereld. De organisatie van het WK zou een enorme boost betekenen voor ons land en voor de verdere ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in België, wat zo hoog staat op onze prioriteitenlijst. We zullen de volgende tijd samen met Nederland en Duitsland werk maken van de verdere voorbereiding van onze bid en in overleg gaan met onze overheden, die ons initiatief erg genegen zijn. Het wordt een uitdagend traject, maar we schatten onze kansen hoog in."

Drie ex-internationals, Femke Maes (België), Silvia Neid (Duitsland) en Sarina Wiegman (bondscoach Nederland), werden vorige week symbolisch als eerste op de hoogte gebracht van de plannen van de bonden.

"De Nederlandse voetbalbond sprak al in 2018 de ambitie uit om het WK in 2027 naar Nederland te halen, waarna een motie ter ondersteuning van deze plannen met brede steun werd aangenomen in de Tweede Kamer", zo klinkt het in het persbericht. Aangezien het deelnemersveld van het WK werd uitgebreid van 24 naar 32 landen, hebben de Nederlanders aan Duitsland en België gevraagd om mee te doen. "Duitsland en België kunnen ook rekenen op een grote politieke steun, dit zowel op federaal als gewestelijk niveau."

Nederland was in 2017 al gastheer voor het EK voor vrouwen. Duitsland organiseerde in 1989 en 2001 het EK, en in 2011 het WK. Voor België zou het WK van 2027 het eerste grote eindtoernooi voor vrouwen zijn. Het WK vrouwenvoetbal van 2023 werd in juni door de FIFA toegewezen aan Australië en Nieuw-Zeeland.

