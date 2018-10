Belgisch voetbal opgeschrikt door groot fraudeonderzoek: wat we weten

Het federaal parket geeft voorlopig weinig commentaar over het onderzoek, maar zegt dat het gaat om een onderzoek naar fiscale fraude, witwassen en mogelijke matchfixing. Er werden ook twee scheidsrechters opgepakt voor verhoor, bevestigt het parket. Naar verluidt gaat het om Bart Vertenten en Sebastien Delferière.

'Sommige spelersmakelaars zouden, onafhankelijk van elkaar, verrichtingen opgezet hebben waardoor commissies bij spelerstransfers, verloningen van spelers en trainers, en andere betalingen verborgen worden voor de Belgische overheid en voor andere betrokkenen bij de transacties', klinkt het in een officiële verklaring van het parket.

'Tijdens het onderzoek doken aanwijzingen op van mogelijke beïnvloeding van wedstrijden in het competitieseizoen 2017-2018. Het gerechtelijk onderzoek heeft betrekking op activiteiten in het kader van een criminele organisatie, witwas en private corruptie.'

Het onderzoek gebeurt onder leiding van de onderzoeksrechter in Hasselt. Over het hele land werden 44 huiszoekingen verricht. Ook in het buitenland werden 13 huiszoekingen verricht, in Frankrijk, Luxemburg, Cyprus, Montenegro, Servië en Macedonië.

'Bij de huiszoekingen werden verschillende documenten en dossiers in beslag genomen. Ook werden huiszoekingen verricht bij bestuursleden van voetbalclubs, spelersmakelaars, scheidsrechters, een voormalig advocaat, een boekhoudkantoor, juweliers, journalisten en enkele mogelijke medeplichtigen,' aldus nog het parket. 'Een groot aantal personen werd van hun vrijheid beroofd en meegenomen voor grondig verhoor. De onderzoeksrechter zal later beslissen over een eventuele voorleiding of aanhouding.'

Makelaars

Spilfiguren in het onderzoek, dat in handen is van een Hasseltse onderzoeksrechter, lijken in de eerste plaats spelersmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic. Bayat deed zaken met alle grote clubs in de Jupiler League, onder meer met RSC Anderlecht. Vooral met het vorige bestuur en met manager Herman Van Holsbeeck, die ook werd meegenomen voor verhoor, had Bayat een zeer goeie band.

In het geval van Bayat zou er geen sprake zijn van mogelijke matchfixing, maar die piste zou wel onderzocht worden waar het Dejan Veljkovic betreft. Veljkovic komt minder in de belangstelling dan Bayat maar is ook een grote makelaar. Hij plaatste de voorbij jaren vooral spelers bij KV Mechelen en Lokeren maar heeft ook goeie relaties bij andere clubs. Huidig Club Brugge-trainer Ivan Leko, die meegenomen werd voor verhoor, is een goeie relatie van Veljkovic.

Topscheidsrechters Bart Vertenten en Sebasien Delferière zouden ook goed bevriend zijn met Veljkovic en het gerecht wil nu hun rol onderzoeken bij eventuele matchfixing.

Huiszoekingen

Onder andere de eersteklassers Club Brugge, RSC Anderlecht, KRC Genk, Standard, AA Gent, KV Oostende en KV Kortrijk en ook KV Mechelen uit 1B bevestigen huiszoekingen.

Blauw-zwart bevestigt ook dat Leko woensdagochtend niet op training verscheen. Bij Paars-wit is trainer Hein Vanhaezebrouck wel op training verschenen.

Reacties

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist volgt het onderzoek van nabij op, zegt hij in een reactie aan persagentschap Belga.

'Ik ben alles momenteel via de media aan het volgen, het nieuws kan ik dan ook niet bevestigen', stelt hij. 'De refs van wie de namen circuleren, heb ik nog niet kunnen contacteren. Als ze effectief opgepakt zijn, is het logisch dat ze oproepen niet kunnen beantwoorden. Ik volg het dossier uiteraard verder op.'

De Belgische voetbalbond (KBVB) wacht voorlopig met een reactie. 'Dit is verontrustend voor het imago van het Belgisch voetbal', reageerde Pierre François, CEO van de Pro League. 'Persoonlijk ben ik nergens van op de hoogte. Bij de Pro League gebeurt er momenteel niets. Ik wacht op meer informatie vooraleer ik uitgebreid reageer.'

Machtige makelaar

Bayat is een van de machtigste makelaars van het land. Intern bij sommige clubs heerst er al jaren veel wrevel omdat sommige bestuurslui van oordeel zijn dat de makelaars teveel invloed hebben op de gang van zaken binnen de clubs.