Rechtenhouder van het Belgisch profvoetbal Eleven Sports heeft een akkoord bereikt met de streamingplatformen MyCuJoo en OneFootball om alle wedstrijden van de Jupiler Pro League uit te zenden. Dat maakte de Pro League donderdag bekend. Dankzij de deal zal het Belgisch voetbal ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje en Duitsland te zien zijn.

Twee weken geleden kondigden Eleven Sports en de Pro League een akkoord met de Amerikaanse sportzender ESPN aan, waardoor elk weekend drie wedstrijden van 1A ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan live te volgen zijn. Dat akkoord werd gesloten door partner Mediapro, dat de internationale tv-rechten van de Pro League vermarkt.

Door nu samen te werken met de bekende streamingplatformen MyCuJoo en OneFootball nemen Eleven, Mediapro en de Pro League de volgende horde in de internationale verspreiding van het Belgisch clubvoetbal. MyCuJoo is wereldwijd aanwezig in zo'n 150 landen, zendt jaarlijks meer dan 20.000 matchen uit en zit sinds kort in de portefeuille van Eleven Sports Group. De app OneFootball geeft live voetbaluitslagen en voetbalnieuws en heeft een bereik van meer dan 30 miljoen liefhebbers per maand.

Eleven en de Pro League spelen naar eigen zeggen in op een sterk groeiende tendens bij sportliefhebbers om sportcontent steeds meer digitaal te consumeren. "Via technologie en platformen die het voor fans mogelijk maken het aanbod te customizen naar hun voorkeur, breiden we ons publiek uit en kunnen we onze clubs internationaal meer zichtbaar maken. De samenwerking met OneFootball en MyCujoo zijn daar een uitstekend voorbeeld van", zegt Leander Monbaliu, businessdirecteur van de Pro League.

Alle wedstrijden van de Jupiler Pro League zullen voortaan dus te volgen zijn in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het VK, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Polen, Scandinavië en Ierland. Tot de play-offs zal het aanbod op beide platformen gratis zijn. Nadien wordt het pay-per-view, waarbij per wedstrijd dus een bedrag betaald moet worden om de stream te bekijken.

