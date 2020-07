Eén dag na de bekerfinale van dit seizoen starten de kleine clubs aan de nieuwe campagne. Allemaal dromend van een affiche tegen een profclub een aantal weken later.

Op zaterdag 1 augustus gaat normaal de bekerfinale van het seizoen 2019/20 door tussen Antwerp en Club. Eén dag later spelen vier provincialers uit de provincie Luxemburg al de voorronde van de volgende bekercompetitie om twee plekken in de eerste ronde. Een week later, op zondag 9 augustus treden in de eerste ronde 156 clubs uit provinciale aan, samen met de 64 clubs uit de derde amateurreeksen. De loting vond afgelopen dinsdag 14 juli plaats op de bondszetel, met wedstrijden in acht reeksen, samengesteld volgens geografische ligging. Er zijn een paar interessante derby's, vooral in West-Vlaanderen: Koksijde-Oostduinkerke tegen Blankenberge, Torhout vs. Lauwe, Wevelgem-City - Eendracht Wervik of het Diksmuide van Karl Vannieuwkerke tegen Oostnieuwkerke.

In één gemeente treden in die eerste ronde zelfs drie clubs aan, met name in het Brusselse Schaarbeek. In het oude Crossingstadion nemen de twee bespelers, het vernieuwde Crossing Schaarbeek en FC Schaarbeek, het tegen elkaar op, een kilometer verder ontvangt Kosova Schaarbeek in een Brusselse derby R.Ixelles, de club uit Elsene.

Het Brabantse Tollembeek, de gemeente van Urbanus, krijgt met FC Doornik een fusieclub op bezoek waar een voormalige bekerwinnaar (Racing Doornik) in is opgegaan.

Een week later nemen op 16 augustus in de tweede ronde de 111 geplaatsten het op tegen 49 clubs uit de tweede amateurreeksen. Daarbij opnieuw één erfgenaam van een voormalige bekerwinnaar. Lokeren-Temse ontvangt dan de winnaar van RS Haasdonk-Zele. In ronde drie treden dan op 23 augustus nog drie erfgenamen van voormalige bekerwinnaars van de afgelopen 30 jaar aan: Lierse Kempenzonen, La Louvière en RFC Liège.

Vraag is hoeveel provincialers na die wedstrijden nog in de running zijn voor een eventuele droomaffiche tegen een profclub. Vorig seizoen bereikten slechts zes clubs uit provinciale de vierde ronde, waaronder vijf eersteprovincialers (Nijlen, Blankenberge, Oostkamp, De Kempen, Rhodienne-De Hoek) en één tweedeprovincialer (Sint-Job).

Geert Foutré

