Belgische beloften winnen eerste wedstrijd EK-kwalificaties met 1-3 in Kazachstan

De jonge Duivels zijn goed begonnen aan hun kwalificatiecampagne voor het EK 2023 in Roemenië en Georgië. In hun openingsmatch in groep I in en tegen Kazachstan werd met 1-3 gewonnen.

© Belga Image