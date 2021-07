Vanavond begint de Champions League aan de tweede voorronde, KAA Gent trapt donderdag zijn Europese campagne op gang. Maar hoe zit dat bij de andere Belgische clubs. Wie speelt in welke competitie, wanneer komen ze in actie en welke weg moeten ze nog afleggen richting het hoofdtoernooi?

Club Brugge is als landskampioen al verzekerd van de Champions League-miljoenen. Zij kunnen op hun beide oren slapen, want ze zitten rechtstreeks in de groepsfase. Andere Belgische clubs Belgische clubs hebben echter nog een weg af te leggen.

KRC Genk komt in de derde voorronde van de CL uit tegen Sjachtar Donetsk na de loting van maandagmiddag. De Oekraïense topclub is een vaste waarde in Europa. Vorig seizoen eindigde het indrukwekkend derde in een poule met Real Madrid, Inter Milaan en Borussia Mönchengladbach. In dertien confrontaties met Belgische clubs verloor het slechts één keer. Deze zomer haalde het ook een nieuwe hoofdtrainer binnen: Roberto De Zerbi, die indruk maakte met Sassuolo in de Serie A. Genk zal dus op z'n best moeten zijn.

Als de Smurfen winnen, spelen ze de laatste play-offvoorronde richting het hoofdtoernooi. Bij verlies wacht de groepsfase van de Europa League als troost. De heenwedstrijd wordt op 3 of 4 augustus afgewerkt, met de return een week later.

Antwerp is Genk dankbaar voor diens bekerwinst. Omdat Genk vicekampioen werd en een beter Europees ticket bemachtigde, schoof het bekerticket door naar de derde van vorig seizoen. The Great Old mag daarom direct naar de laatste voorronde van de Europa League. Die wedstrijden zijn gepland voor 19 en 26 augustus.

Zij kennen hun tegenstander pas op 2 augustus. Mocht de ploeg van Brian Priske toch niet doorstoten, komen ze in de hoofdtabel van de nieuwe Conference League terecht. Zo zijn ze verzekerd van vier miljoen euro aan prijzengeld. Daar zouden de Belgische clubs ook meer kans moeten maken om ver te raken.

Anderlecht is dankzij de Genkse bekertriomf ook verzekerd van een Europese voorronde. In de derde voorronde van de Conference League ontmoet paars-wit Universitatea Craiova, de Roemeense vicekampioen, of KF Laçi, de vierde uit Albanië. Die wedstrijden staan gepland op 5 en 12 augustus.

Craiova haalde vorig jaar nog Vladimir Screciu (ex-Genk en -Lommel) terug naar Roemenië. Die sprokkelde toen 21 keer speelminuten bij elkaar, maar zelden als basisspeler. FK Laçi speelt in een stadionnetje met een capaciteit van amper 2.300 zittende supporters. De Albanese subtopper haalde zes keer Europees voetbal, maar raakte nooit verder dan de tweede voorronde.

KAA Gent ontmoet donderdag in de tweede voorronde van de Conference League Valerenga. De derde uit de Noorse competitie staat halverwege het nieuwe seizoen vijfde. Hein Vanhaezebrouck sprak op de clubkanalen al zeer lovend over de club uit Oslo: 'Ik las dat men blij is omdat het duidelijk is tegen wie we spelen, maar wees maar zeker dat ik liever een ploeg uit Andorra of Gibraltar had. Ze hebben veel jonge gasten met drive. Dit wordt een zware dobber voor ons.'

Bij winst ontmoeten de Buffalo's Riga FS uit Letland of Puskas Akademia uit Hongarije. Riga kende in de eerste voorronde moeilijkheden tegen KÍ uit de Faeröer Eilanden, terwijl Puskas vlot voorbij het Finse Inter Turku ging. De Gentenaren blijven voorlopig dus gespaard van een zware loting en kunnen potentieel twee citytrips maken naar Europese hoofdsteden. Als ze zo ver raken, wacht hen nog een laatste play-off. Stade Rennais, AS Roma, Tottenham Hotspur en Union Berlin wachten daar al. Bij uitschakeling is het Europees seizoen al meteen voorbij.

Europese kalender Champions League Derde voorronde (KRC Genk): heen 3/4 augustus, terug 10 augustus Play-offronde (eventueel KRC Genk): heen 17/18 augustus, terug 24/25 augustus Groepsfase (Club Brugge, eventueel KRC Genk): begin 14/15 september Europa League Play-offronde (Antwerp): heen 19 augustus, terug 26 augustus Groepsfase (eventeel Antwerp en KRC Genk): begin 16 september Conference League Tweede voorronde (KAA Gent): heen 22 juli, terug 29 juli Derde voorronde (Anderlecht, eventueel KAA Gent): heen 5 augustus, terug 12 augustus Play-offronde (eventueel Anderlecht en KAA Gent): heen 19 augustus, terug 26 augustus Groepsfase (eventeel Anderlecht, KAA Gent en Antwerp): begin 16 september

