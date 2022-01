Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, overschouwt de voetbalweek met de nieuwe coach van Club Brugge en de Gouden Schoen.

Vrijdag herneemt de competitie met de wedstrijd tussen Club Brugge en STVV. En met Alfred Schreuder als trainer van Club.

...

Vrijdag herneemt de competitie met de wedstrijd tussen Club Brugge en STVV. En met Alfred Schreuder als trainer van Club.Jacques Sys: 'Vincent Mannaert heeft de voorbije dagen uitgelegd waarom Schreuder volgens hem een goeie keuze is, ook al hadden velen dus een grotere naam verwacht. Je moet ervan uitgaan dat Club zijn huiswerk goed heeft gemaakt. En dat Schreuder in ieder geval in ideale omstandigheden het vak heeft geleerd. Onder meer als assistent van Julian Nagelsmann en Ronald Koeman. En door zich onder te dompelen in de voetbalcultuur van Ajax.'De spelers laten zich na de stage in Marbella lovend uit over Schreuder, maar dat is normaal. Nieuwe bezems vegen altijd goed. Je merkt bij iedere trainerswissel dat de sfeer in een groep verandert. Dat zal ook bij Club zo zijn na de laksheid waarmee er voor de winterstop bij momenten werd gevoetbald. Schreuder zegt dat hij bij de spelers veel gretigheid zit, maar het zou erg zijn als dit niet zo is. Het zal er voor hem op aankomen om de groep ook scherp te houden als het effect van die wissel is weggeëbd. Je kan nu, zoals hij, wel vaststellen dat Club veel te veel doelpunten incasseert, hoe ga je daarmee om, welke andere accenten ga je leggen, hoe breng je de typische waarden van Club weer in het veld? Het wordt interessant om dit te volgen. Schreuder komt wel goed over. En hij straalt rust uit.'Intussen heeft ook Seraing een nieuwe trainer, de Fransman Jean-Louis Garcia.'Een trainer van 59 jaar die zonder club zat. Je vraagt je af: hoe komen ze erbij? Maar dat gaat natuurlijk zo als je in handen bent van buitenlandse clubs, zoals in dit geval FC Metz. Zij bepalen ook het trainersbeleid.'Het gevolg is wel dat Belgische trainers amper nog een toekomst hebben. Er blijven er op dit moment naar zes over in 1A. En het ziet er niet naar uit dat die tendens snel gaat omkeren. Terwijl het toch niet kan dat er in dit land geen getalenteerde trainers zijn.'Woensdag wordt de Gouden Schoen uitgereikt. Wie gaat die winnen?'Het kan bijna niemand anders dan Charles De Ketelaere zijn. Omdat hij zowel in de eerste stemronde, in juni, als nu punten gaat pakken. De organisatoren houden vast aan die formule waarin er gekozen wordt uit een kalenderjaar en twee competities in elkaar overvloeien. 'Op grond van deze competitie zijn Dante Vanzeir en Deniz Undav de grote kandidaten. Maar die zullen geen punten pakken in de eerste stemronde. En een scenario waarin je op grond van zes maanden in eerste klasse, zoals in 1995 met Gilles De Bilde bij Eendracht Aalst, de Gouden Schoen pakt, lijkt uitgesloten. Ook al omdat Vanzeir en Undav van mekaar punten gaan afpakken.'