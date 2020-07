Elke maandag blikt Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, terug op het sportweekend. Deze keer: de soap in 1A, het voorstel van Ivan De Witte en het toenemend aantal buitenlandse trainers in 1A.

Nu vragen ook Beerschot en OH Leuven om de start van de competitie te verschuiven. Omdat ze zich onvoldoende kunnen voorbereiden.

'Tja, er komt geen einde aan die soap. Maar het is wel vreemd dat Beerschot en OH Leuven daar nu pas mee komen. Terwijl dat probleem zich toch al weken stelt, het is op deze plaats trouwens aangekaart. Ronduit lachwekkend is het dat een club pas zes dagen voor de start van de competitie weet of ze in 1A mag aantreden. Het is onmogelijk om zo een beleid te voeren. Stel dat je een ploeg samenstelt voor 1A en je moet uiteindelijk uitkomen in 1B met een verminderd budget, dan heb je onnodige risico's genomen, dan begeef je je financieel op glad ijs. Los van het feit dat bepaalde spelers ook niet geïnteresseerd zijn in een overgang als ze niet weten in welke reeks ze gaan spelen.'

'Je moet telkens weer in herhaling vallen: een reeks met achttien clubs zou in de gegeven omstandigheden het beste zijn geweest. Ook al is daar eigenlijk geen draagvlak voor. Maar dit is echt een uitzonderlijke situatie. En het zou al die juridische veldslagen verhinderd hebben die nu voor een sfeer van onduidelijkheid zorgen.'

Ivan De Witte pleit nu voor een hertekening van de Pro League en de bond.

'Hij heeft natuurlijk gelijk, maar hoeveel keer hebben we dat soort kreten al niet gehoord? Er wordt veel gepraat, maar niets ondernomen. Welk probleem er zich in het Belgisch voetbal ook stelt, er wordt gesproken over maatregelen en zelfs de oprichting van commissies, maar uiteindelijk waait alles weg met de wind.'

'Ik vrees dat dit nu weer zo zal zijn. Het (eigen)belang is voor sommige mensen te groot. Al is het na de penibele voorstelling van de laatste weken wel tijd om iets te veranderen. Maar vanaf het moment dat de competitie start, is dat allemaal vergeten.'

Intussen gaan er steeds minder Belgische trainers in de competitie aan de slag.

'Meer dan de helft van de clubs in 1A worden door een buitenlandse trainer geleid: tien of elf op zestien, afhankelijk of nu OH Leuven of Beerschot promoveert. In 2010 waren er nog vijftien Belgen aan het werk. Al heeft dat natuurlijk ook te maken met al die overnames. Neem bijvoorbeeld Cercle Brugge, daar bestaat de hele staf uit buitenlanders. Er is zelfs geen plaats voor een Belgische technisch directeur.'

'In zekere zin worden Belgische trainers constant vernederd. Cercle Brugge, KV Oostende, STVV, RE Mouscron, ze zoeken een nieuwe trainer en komen met een onbekende buitenlander. Hoe komt bijvoorbeeld KV Oostende terecht bij de jeugdtrainer van RB Leipzig die helemaal niets van de Belgische competitie kent? OH Leuven is met het aantrekken van Marc Brys een beetje de uitzondering op de regel.'

'Zijn er nu echt geen getalenteerde Belgische trainers die een kans verdienen, wat loopt er mis met die doorstroming? Er wordt nu gesproken over meer jonge Belgische voetballers, maar niet over nieuw eigen trainersbloed. Misschien verkopen ze zichzelf te weinig. Want welke buitenlander die nu in 1A aan de slag is heeft tot dusver voor een meerwaarde gezorgd? Misschien Bernd Storck bij Cercle Brugge of Karim Belhocine bij Charleroi. Over Jess Thorup zijn er bij AA Gent interne twijfels, al heeft hij het niet slecht gedaan. Maar innovatief kan je zijn aanpak zeker niet noemen.'

