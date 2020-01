Dat in 1A slechts 6 van de 16 coaches Belg zijn, ligt niet aan de opleiding, zegt directeur Kris Van Der Haegen.

Hij is niet verrast dat we hem met het historische dieptepunt voor Belgische coaches in de JPL confronteren. 'Een Franstalige journalist zei mij net dat sommige clubs beweren dat Belgische trainers niet goed genoeg opgeleid zijn', zegt hij. 'Die mensen weten niet waarover ze praten, ze kletsen uit hun nek om hun eigen falen te verbergen.' Kris Van Der Haegen weet wel waarover hij praat. Hij is directeur van de Belgische trainersopleiding en doet voor de UEFA kwaliteitscontrole van de Pro License-opleidingen in heel Europa. 'Onze opleiding staat op de Europese schaal in de top 5. Daarom worden wij overal gevraagd op conferenties en komen zelfs Nederland en Duitsland bij ons leren. We zouden daar trots op moeten zijn. Maar elke club is natuurlijk verantwoordelijk voor zijn beleid. Het enige wat wij kunnen doen, is maximale inspanningen leveren om onze opleiding top te maken. De laatste vijf, zes jaar werd er enorm geïnvesteerd, zowel door RBFA, Voetbal Vlaanderen als ACFF. Zo zijn sportpsycholoog Jef Brouwers en Ariël Jacobs nu voltijds aanwezig, om bij de coaches een groeimindset te stimuleren en om hun expertise te delen. Want bij profvoetballers of ex-profs bestaat het risico dat ze denken: wij weten alles al over voetbal. Dan ga je recht de afgrond in.' 'Want coachen is helemaal iets anders. Dat gaat over individuen leiden, specialisten rond je verzamelen, een cultuur van winnen installeren en dagdagelijks management, over elke dag bijleren en beter worden. Philippe Clement, een van de sprekers op het colloquium van Voetbal Vlaanderen onlangs, sprak veel minder over het technische of tactische aspect dan over de aanpak van mensen en over hoe je een cultuur van high performance creëert. Hij is een 100 procent door ons opgeleide coach met een ideale background en de juiste mindset: nederig en altijd klaar om bij te leren. Hij en zijn assistenten weten maar al te goed wat de Belgische trainersopleiding inhoudt.'