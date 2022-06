De Hoge Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, het regelgevend orgaan binnen het Belgisch voetbal, heeft een reglementswijziging doorgevoerd waardoor clubs ook de volgende seizoenen vijf wisselspelers per wedstrijd mogen inbrengen. 'Dat geeft onze teams meer mogelijkheden om hun spelers rust te geven', stelt de Pro League woensdag.

De uitbreiding van drie naar vijf wissels werd in mei 2020 door de International Football Association Board (IFAB), de organisatie die verantwoordelijk is voor het reglement in het voetbal, ingevoerd in het kader van de coronapandemie om clubs en spelers te ontlasten in de overvolle kalender.

'Door de enorme druk op de wedstrijdkalender kunnen voetballers tijdens een seizoen overbelast geraken. Dat verhoogt dan weer het risico op blessures', legt de Pro League uit. 'Straks vindt het WK in Qatar voor het eerst ook plaats in het midden van de competities in de Jupiler Pro League, 1B Pro League en de Croky Cup. Om spelers na een blessure geleidelijk te kunnen brengen of op tijd meer rust te kunnen geven, biedt een reglementswijziging de mogelijkheid om vijf wisselspelers in te brengen.'

In de Jupiler Pro League, Scooore Super League, 1B Pro League, de beloftencompetitie en de Croky Cup zullen trainers in maximaal drie vervangmomenten (exclusief de rust) in totaal vijf wissels mogen doorvoeren. Bij verlengingen, bijvoorbeeld in de beker, mag nog een zesde wisselspeler worden ingebracht.

'De regel was ook het afgelopen seizoen van kracht als tijdelijke (proef)maatregel ten gevolge van de drukke kalender tijdens de coronacrisis, maar werd dus verlengd en zelfs permanent opgenomen in het Belgisch bondsreglement', besluit de Pro League.

