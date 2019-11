De Belgische voetbalbond KBVB wil vanaf 2021 intrekken in het nieuwe voetbalcentrum in Tubeke. Dat idee was al langer bekend, maar werd donderdag bevestigd en voorgesteld.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) hoopt zijn volledige werking "tussen maart en mei" te verhuizen naar het Belgian Football Center in Tubeke. Dat heeft Peter Bossaert, CEO van de KBVB, donderdag aangekondigd op een persmoment in Tubeke.

Het Belgian Football Center net over de taalgrens in Waals-Brabant bestaat nu al uit vijf voetbalterreinen, een indoorhal en allerlei sportfaciliteiten. 'En wat heel speciaal is, is ons hotel dat we zelf exploiteren', aldus Bossaert.

Ongezien project

De CEO kondigde meteen ook aan dat er vier nieuwe velden bijkomen aan de noordkant van de site. Er zal ook een congrescentrum (met wisselende capaciteit voor 60 of 200 personen), een VAR-hoofdkwartier, een zetel voor de Pro League, gloednieuwe kleedkamers voor de Rode Duivels naast het hoofdterrein en een bondsgebouw geconstrueerd worden.

Voor het ontwerp van AASP & Vincx Architects werd alvast een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd, waardoor de verhuis wellicht in de lente van 2021 kan plaatsvinden. 'Het nieuwe complex hier in Tubeke past in onze ambitie om de voetbalcultuur te veranderen. We willen een eliteomgeving ontwikkelen. Het project is uniek en 'state of the art'. De nieuwe infrastructuur voldoet aan de hoogste ecologische en kwaliteitsstandaarden', aldus een trotse Bossaert.

'Het is een belangrijke pijler in onze ambitie om de Europese en internationale top na te streven. We willen een leading federatie zijn. De KBVB heeft vele andere federaties bezocht: nergens in Europa zal je zo'n project terugvinden.'

Nieuw logo's

Bovendien werd ook het nieuwe logo van de bond én de logo's van de Rode Duivels, Red Flames en supportersvereniging voorgesteld. 'Het gaat niet om een radicale revolutie, eerder om een evolutie, gezien de drie belangrijkste elementen uit het oude embleem van de Voetbalbond - kroon, krans en Belgische driekleur - werden behouden.'

'De letters KBVB en URBSFA maken in het nieuwe logo plaats voor het internationaler klinkende RBFA (Royal Belgian Football Association). Een zwarte bal vormt links met een strakke, nationale driekleur de letter 'B' van België. In de zwarte bal passen ook de nieuwe logo's van de Rode Duivels, Red Flames en 1895 Official Belgian Fan Club', klinkt het.

Bekijk ze in het onderstaande filmpje.