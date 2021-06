De hele heisa rond de afgekeurde regenboogkleuren op de Allianz Arena in München doet ook in België veel stof opwaaien. De Belgische voetbalbond kwam alvast met een statement via woordvoerder Stefan Van Loock.

Zondag in Sevilla zal naar alle waarschijnlijkheid de kapitein van de Rode Duivels met een regenboogband spelen. De Belgische voetbalbond (KBVB) wil daarmee een statement maken tegen een recent aangenomen 'antiholebiwet' in Hongarije. De reactie komt er ook nadat de Europese voetbalbond (UEFA) de stad München had verboden om de Allianz Arena, waar Duitsland vanavond tegen Hongarije speelt, in de regenboogkleuren te zetten.

Al bij de persconferenties van Hans Vanaken en Thomas Meunier woensdagmiddag lag de regenboogband op de tafel. Bovendien werd een regenboogvlag gehesen op het oefencomplex in Tubeke. Ook de Ghalemco Arena van KAA Gent was gehuld in de regenboogkleuren. 'We hebben zelf geen stadion dat we kunnen kleuren, dus een vlag hijsen was wel het minste dat we konden doen om te laten verstaan dat we het niet eens zijn met de beslissing van de UEFA', reageerde de woordvoerder van de bond Stefan Van Loock. 'De UEFA maakte een grote fout om de regenboogkleuren te verbieden. Het was niet meer dan gespast om het iniatief toe te juichen als ze zelf voor gelijkheid, integratie en openheid staan.

'Als statement willen we zondag dan ook op het veld stappen met een regenboogband. Zeker is et nog niet, maar het lijkt wel in orde te komen. Zo kunnen we nog eens stellen dat we het oneens zijn met de UEFA.'

'Leven in 21ste eeuw'

Ook Thomas Meunier gaf in zijn persconferentie kritiek op de beslissing van de UEFA. 'We leven in de 21e eeuw. De ideeën uit de middeleeuwen hebben hun tijd gehad", verklaarde Thomas Meunier. "Het is tijd om de mensen te aanvaarden zoals ze zijn. Het is echt betreurenswaardig wat er gebeurt. Bij de beslissingsbevoegde personen lopen er enkelen met oogkleppen op. Niet alleen een plakkaat met het bericht 'Say no to racism' naast het veld zal voor verandering zorgen. Iedereen heeft recht op zijn ideeën en behoeftes. En die moeten we respecteren."

Er kwam al veel protest op de beslissing van de UEFA. Verschillende andere Duitse stadions, onder meer in Berlijn, Frankfurt, Keulen, Augsburg en Wolfsburg, besloten wel de regenboogkleuren woensdag uit te dragen. Ook de Ghelamco Arena in Gent sprong mee op de kar en zal tot na de match verlicht worden in regenboogkleuren om de LGBTQ+-gemeenschap te steunen. Die is zwaar verongelijkt door een wet die onlangs werd aangenomen in het Hongaarse parlement. Daarmee wordt verboden om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te 'promoten' onder jongeren tot 18 jaar.

Lees meer: Orban maant Duitsland aan de Allianz Arena niet in regenboogkleuren te verlichten, UEFA reageert met statement

Zondag in Sevilla zal naar alle waarschijnlijkheid de kapitein van de Rode Duivels met een regenboogband spelen. De Belgische voetbalbond (KBVB) wil daarmee een statement maken tegen een recent aangenomen 'antiholebiwet' in Hongarije. De reactie komt er ook nadat de Europese voetbalbond (UEFA) de stad München had verboden om de Allianz Arena, waar Duitsland vanavond tegen Hongarije speelt, in de regenboogkleuren te zetten. Al bij de persconferenties van Hans Vanaken en Thomas Meunier woensdagmiddag lag de regenboogband op de tafel. Bovendien werd een regenboogvlag gehesen op het oefencomplex in Tubeke. Ook de Ghalemco Arena van KAA Gent was gehuld in de regenboogkleuren. 'We hebben zelf geen stadion dat we kunnen kleuren, dus een vlag hijsen was wel het minste dat we konden doen om te laten verstaan dat we het niet eens zijn met de beslissing van de UEFA', reageerde de woordvoerder van de bond Stefan Van Loock. 'De UEFA maakte een grote fout om de regenboogkleuren te verbieden. Het was niet meer dan gespast om het iniatief toe te juichen als ze zelf voor gelijkheid, integratie en openheid staan.'Als statement willen we zondag dan ook op het veld stappen met een regenboogband. Zeker is et nog niet, maar het lijkt wel in orde te komen. Zo kunnen we nog eens stellen dat we het oneens zijn met de UEFA.'Ook Thomas Meunier gaf in zijn persconferentie kritiek op de beslissing van de UEFA. 'We leven in de 21e eeuw. De ideeën uit de middeleeuwen hebben hun tijd gehad", verklaarde Thomas Meunier. "Het is tijd om de mensen te aanvaarden zoals ze zijn. Het is echt betreurenswaardig wat er gebeurt. Bij de beslissingsbevoegde personen lopen er enkelen met oogkleppen op. Niet alleen een plakkaat met het bericht 'Say no to racism' naast het veld zal voor verandering zorgen. Iedereen heeft recht op zijn ideeën en behoeftes. En die moeten we respecteren."Er kwam al veel protest op de beslissing van de UEFA. Verschillende andere Duitse stadions, onder meer in Berlijn, Frankfurt, Keulen, Augsburg en Wolfsburg, besloten wel de regenboogkleuren woensdag uit te dragen. Ook de Ghelamco Arena in Gent sprong mee op de kar en zal tot na de match verlicht worden in regenboogkleuren om de LGBTQ+-gemeenschap te steunen. Die is zwaar verongelijkt door een wet die onlangs werd aangenomen in het Hongaarse parlement. Daarmee wordt verboden om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te 'promoten' onder jongeren tot 18 jaar.